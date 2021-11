Drentse 1000 Stemweek is begonnen: bus op bezoek in Assen en Hoogeveen

Om 10.00 uur werd de bus overvallen door een mystery guest! Spannend moment, want terwijl iedereen in de bus zag dat het eigenlijk Bertus ten Caat was van No Name, was het voor de luisteraars en kijkers niet duidelijk dat het de muzikant uit Hollanscheveld was. Zij zagen alleen de schoenen van Ten Caat en moesten raden wie Anouk in de bus kwam vergezellen.

Bezoek in de bus

Judith kwam Anouk aflossen rond 12.00 uur en dat was ook het moment voor de stembus om naar haar tweede stemlocatie te vertrekken. Op naar de Woonboulevard van Hoogeveen aan de Groenewegenstraat! Hoewel, al snel bleek dat die term helemaal niet bekend was bij de Hoogeveners. Dus naast veel stemlijstjes opgehaald te hebben, is er ook een nieuwe term gemunt in Hoogeveen.

Bezoek bij de bus! (Rechten: Paula Keizer/RTV Drenthe)

Winkeliers van de inmiddels bekende woonboulevard kwamen ook langs om te stemmen en scholieren die een uurtje eerder vrij waren, brachten ook een bezoekje. En niet alleen de laptop buiten werd bewonderd, maar ook de bus binnen werd in de ronde meegenomen.

Men keek de ogen uit in de mini-radiostudio en de mini-beeldregie vanaf waar de uitzending wordt gemaakt.

Rene Steenbergen deelt een handtekening uit (Rechten: Paula Keizer/RTV Drenthe)

Speciaal verzoekje

Toen was het tijd voor de derde en laatste locatie van de dag, middenin het centrum van Hoogeveen, bij de cascade aan de Hoofdstraat. De stembus werd al opgewacht door stemmers. Maar die verwachtten ook een wederdienst in ruil voor een ingevuld stemlijstje: er moest een eierdopje gesigneerd worden voor de verzameling van Alina Bonen, die al zo'n 450 gesigneerde eierdopjes heeft tentoongesteld in haar woning.

Ook werd presentator René Steenbergen nog even flink voor het blok gezet want beller Janke bleek goed op de hoogte: ze wilde als haar Drentse 1000-suggestie een plaatje van Bouke horen, maar dan wel die ene waarvan René Steenbergen in de videoclip een rolletje in mocht vervullen, Turn Back Time. En ook vandaag bleek maar weer: de smaak van Drenthe is zeer gevarieerd want de verzoekjes gingen van Abba tot Mart Hoogkamer en van Queen tot Donnie en René Froger.

Ook werd er door de invullers van de stemlijst volop meegezongen met de verschillende verzoekjes:

