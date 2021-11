IJsracer Jasper Iwema mag zonder kwalificatie starten in het WK

Jasper Iwema uit Hooghalen hoeft zich dit seizoen geen zorgen te maken over de kwalificatie voor het wereldkampioenschap ijsspeedway. Hij is namelijk één van de zeven coureurs die zich rechtstreeks geplaatst hebben.

"Dat is goed nieuws waar ik niet op had gerekend", reageert de 32-jarige Drent. "Het scheelt toch een boel stress en het is ook fijn richting mijn sponsors. Zij weten nu dat ik in ieder geval het wereldkampioenschap zal rijden."

In 2019 wist Iwema zich in Finland niet op eigen kracht te kwalificeren. Dat was toen een flinke streep door de rekening. Wel kreeg hij dat seizoen een wildcard voor de WK-ronde in Thialf in Heerenveen.

Internationale mix

"De regerend wereldkampioen wordt nu rechtstreeks toegelaten tot het WK en ook de beste twee Russen. Daarnaast heeft de organisatie ervoor gekozen om de beste coureur van Finland, Oostenrijk, Duitsland en Nederland aan te wijzen. Zo staat er gegarandeerd een mooie internationale mix aan de start", verklaart Iwema de rechtstreekse toewijzing.

Trainen in Noord-Zweden

Wel begint de tijd te dringen voor de coureur. Want op 4 december staat hij al aan de start van het Europees kampioenschap in Polen. En tot nu toe heeft hij nog geen meter op ijs kunnen trainen. "Er is heel weinig ijs. Zelfs in Rusland. Ik heb nu een plek in Noord-Zweden gevonden. Ik wil donderdag vertrekken en dan kan ik daar komend weekend trainen. Volgende week dinsdag vertrek ik dan al weer naar het EK Polen."

WK-kalender

Het wereldkampioenschap bestaat dit seizoen vooralsnog uit zes races op drie verschillende banen. Het Russische Togliatti bijt op 12 februari het spits af, het Zuid-Duitse Inzell volgt in het weekend van 12 maart en vanaf 2 april is het laatste WK-weekend in Thialf in Heerenveen.

"Het zijn minder races dan andere jaren. In Berlijn hebben ze problemen met de ijsmachine van de buitenijsbaan en Kazachstan is aan het verbouwen. Dus daar kunnen we ook niet terecht", besluit Iwema.

Om zich optimaal te kunnen voorbereiden op het wereldkampioenschap zal de coureur uit Hooghalen ook nog wedstrijden in de Zweedse Liga en de Russische competitie gaan rijden.

