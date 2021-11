Verpleeghuis schreeuwt om hulp van buurtbewoners

"Contact, eten en drinken en er verzorgd uitzien. Dat zijn hele wezenlijke basale dingen", noemt Mossel de zaken op die mogelijk wegvallen. In dat geval krijgt een bewoner bijvoorbeeld een bord met eten aangereikt en dat is het dan. De verpleegkundige moet dan weer door naar de volgende bewoner.

Druk op personeel neemt toe

Verpleegkundige Iris van Dijk werkt in het Jannes van der Sleedenhuis in Hoogeveen. Zij ziet het laatste jaar haar collega's wegvallen. Overspannen, ziek of op weg naar ander werk. "Je respecteert de keuze van je collega die zegt: 'dit lukt mij niet meer'. Maar het legt wel de druk bij de andere teamleden. Die moeten toch extra werken en meer flexibel zijn dan ze al zijn."

De druk in verpleeghuizen is enorm. Personeel heeft steeds minder tijd voor de bewoners en daardoor voelen ze vaak weinig voldoening. De verpleeghuizen van het NNCZ doen daarom een oproep voor meer vrijwilligers. Die kunnen een groot verschil maken voor de verpleegkundigen, zegt ook Van Dijk. "Dat je net dat stukje persoonlijke aandacht bij de vrijwilliger kan laten en zelf door kan gaan met je werkzaamheden is echt een verademing."

Beroep op buurtgenoten

Eerder sprong bijvoorbeeld horecapersoneel bij in de verpleeghuizen, maar nu de horeca weer open is valt die optie weg. De verpleeghuizen hebben daarom hun hoop gericht op hun buren. Omwonenden die tijd vrij willen maken.

"Buurtgenoten voelen zich mogelijk verantwoordelijk voor hun buurtgenoten", aldus Mossel. "Iedereen is chagrijnig over wat er op ons afkomt, maar iedereen vindt het eigenlijk wel leuk om van betekenis te zijn voor een ander. Het geeft je zelf ook een goed gevoel. Kom gewoon binnen lopen of stuur een mail."

Bekijk hier het verhaal van Iris van Dijk:

Lees ook: