FC Emmen overtuigt niet bij Jong AZ en verspeelt twee punten

FC Emmen kwam in Wijdemormer niet verder dan 0-0 tegen Jong AZ. De Drentse club kreeg voor rust drie mogelijkheden op de voorsprong, maar in het tweede bedrijf waren de beste kansen voor de thuisclub en dus was het gelijkspel een goede afspiegeling van de krachtsverhouding.

FC Volendam won wel en dus verstevigt die ploeg de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie. De oranjehemden hebben nu 35 punten uit 16 duels, Excelsior staat op 32 uit 16 en Emmen klimt ondanks het puntenverlies naar plek 3, met 30 uit 16.

Niet goed, wel de beste kansen

De Drentse club overtuigde niet op het kunstgras in Wijdewormer, maar ondanks dat waren de beste kansen in de eerste helft wel voor Emmen. Rui Mendes kreeg de grootste kans, maar zag zijn inzet in de korte hoek gekeerd worden door doelman Beau Reus. De rebound van Jasin-Amin Assehnoun werd op de doellijn gered door Joey Jacobs. Ook Oussama El Azzouzi en Jari Vlak kregen nog mogelijkheden, maar ook zij wisten van afstand de prima doelman van Jong AZ, Beau Reus, niet te passeren. El Azzouzi en Vlak hadden het lastig in de opbouw. Deels door AZ, maar ook omdat het spel van de twee (net als de aanvallers) te pover was.

Brouwer redt

Aan de andere kant stond ook een goede keeper en die sleepte FC Emmen er in de tweede helft doorheen, want na een prima begin van de tweede 45 minuten was het Jong AZ dat plotseling de grote kansen kreeg. De roodhemden profiteerden keer op keer van een overtal op de rechterkant, maar Rui Mendes niet meeverdedigde en Mitch Apau continu tegen twee man moest verdedigen. Het was maar goed dat Brouwer wederom in een uitstekende vorm verkeerde. In één aanval redde de Apeldoorner op een schot van Mohamed Taabouni, daarna peerde Peer Koopmeiners de bal op de lat en de tweede rebound (van Yusuf Barasi) was weer een prooi voor Brouwer. Vlak voor die momenten had Emmenaar Thijs Oosting ook al een grote kopkans gehad, maar zijn inzet ging over. De grootste kans van Jong AZ moest toen nog komen en die was voor Iman Griffith, maar zijn schot (vlak voor de goal van Brouwer) ging torenhoog over.

Stiekeme 0-1 blijft uit

Lukkien, die in de rust Vlak wisselde voor Bernadou, probeerde met verse krachten de controle terug te krijgen en dat lukte. Reda Kharchouch (die kwam voor Assehnoun) bleek een sterk aanspeelpunt en Teun Bijleveld (die de onzichtbare Jeredy Hilterman afloste) zorgde voor meer balans op het middenveld. Die omzettingen leken Emmen te helpen, want opeens kantelde het duel weer. Via Bijleveld (schot geblokt) en El Azzouzi (twee schoten geblokt) was er uitzicht op een stiekeme 0-1, maar die kwam er uiteindelijk niet.