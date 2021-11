Dick Lukkien na gelijkspel tegen Jong AZ: 'Voelt nu als een punt winst'

Volgens de oefenmeester voelde het punt dan ook als een punt winst, al won koploper FC Volendam vanavond wel (0-1 bij Jong FC Utrecht) en is het gat naar die ploeg weer naar vijf punten gegaan. "Maar ik heb wel vaker gezegd dat het een competitie is van de lange adem. Daarom kan je pas later zeggen wat dit punt betekent, maar nu voelt het in ieder geval als een extra punt."

'De afstemming op het middenveld was niet goed en voorin waren we onzichtbaar'

"Het had anders kunnen lopen vanavond", vervolgt Lukkien. "Als Mendes die één op één kans maakt speel je een ander duel. Maar over het algemeen overtuigden we niet en waren we te slordig aan de bal. We kwamen heel moeizaam onder de druk van Jong AZ uit. De afstemming tussen onze middenvelders was niet goed en voorin waren we onzichtbaar."

De zeer zwakke fase na rust, toen Jong AZ vanuit het niets een paar grote kansen kreeg, was volgens Lukkien vooral te wijten aan Rui Mendes die niet meererdedigde. "Dat hebben we daarna gerepareerd met Bijleveld, waarna we het heft weer in handen kregen."