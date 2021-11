Beilen heeft ze: de allermooiste gouldamadines ter wereld

Eigenaar van de tropische vogels is Henk Lomulder en hij zond vijf exemplaren in voor het wereldkampioenschap gouldamadine en drie van zijn vogels wonnen in hun categorie. Eén van de vogeltjes was zelfs de mooiste van de hele vogelshow. Vanwege corona was de show digitaal en moest Lomulder zelf een filmpje maken waarop ze goed te zien waren.

Geen last van de mestkelder

"Ik ben trots op de prestatie van mijn vogels", zegt Lomulder. "Er zit wel 35 jaar werk in deze vogels." Lomulder was één van de vijfhonderd inzenders.

Lomulder haalde met zijn mooiste vogel een score van 95 punten. "Kijk ze zitten er netjes bij. De tekening moet goed zijn, alles moet goed zijn. Zoals de kop, de staartveren en de poten."

Als hobby fokte Lomulder ooit koeien, maar nu kiest hij voor zijn volière op zolder. "Het scheelt hoor, hier op zolder heb ik geen last van de mestkelder", lacht Lomulder.

Geen feest

Hij is ook nog lang niet klaar, de volgende potentiële wereldkampioenen zijn al onderweg. "De eerste jonkies liggen alweer in het hok."

Gerard Metselaar van vogelvereniging Tropenpracht is er trots op dat één van zij leden nu wereldkampioen is. "Ja, we konden de show niet door laten gaan, maar we zijn blij dat Henk online mee heeft kunnen doen." Er komt echter geen groot feest om het te vieren. "We hebben genoeg mensen, zo'n 45 leden, daarvan zijn er wat uit Assen bijgekomen. Dus we hadden feestje kunnen maken, maar de kroeg is dicht."

Kijk hoe mooi de mooiste vogels ter wereld eruit zien: