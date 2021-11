Assen heeft 152 gedupeerden van toeslagenaffaire in beeld

Daar heeft het Rijk eind vorig jaar de gemeenten om gevraagd. In Assen wordt de ondersteuning geleverd door Werkplein Drentsche Aa (WPDA). "We voelen de verantwoordelijkheid, en doen er alles aan om de gedupeerden de hulp te bieden waarmee ze hun leven weer op de rit krijgen."

Moeilijk contact krijgen

Een jaar geleden waren er nog maar zeventien gedupeerden bekend in Assen. Elke week groeide die lijst met getroffen gezinnen langer, door gegevens van de Belastingdienst. En tot nu toe staat de teller op 152, maar er kunnen nog meer bijkomen.

Met de meeste gedupeerden is contact gezocht, zo schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Een handicap is volgens het college we dat er vaak minimale of incomplete gegevens binnenkomen. "En dat maakt contact krijgen met de betreffende inwoners niet altijd eenvoudig", aldus het college.

Groot wantrouwen

Ook bespeurt Assen bij gedupeerden een groot wantrouwen ten opzichte van de overheid en instanties. "Maar we hebben WPDA uitdrukkelijk verzocht al het mogelijke te doen om in contact te komen met deze inwoners." De afgelopen tijd is daarom de capaciteit uitgebreid om deze mensen goed te kunnen ondersteunen.

"Ze staan naast de gedupeerde huishoudens en hebben mandaat om op maat te doen wat nodig is", melden B en W. Het gaat om hulp bij aanvragen van regelingen, het in kaart brengen van schulden en deze oplossen. Verder is er ondersteuning bij traumaverwerking, relatieproblemen, opvoeding van kinderen, herstart van een studie, een nieuw huis, inboedel of het voorkomen van een beslaglegging door deurwaarders.

Opluchting en ademruimte

"Het leed en ook de nasleep is intens voor veel van de gedupeerden. De meesten zijn, na hun eerste schroom, heel open in het delen van hun verhaal. Ze ervaren het gesprek als prettig, omdat ze nu gezien en gehoord worden", stelt het college.

Ook in praktische zin ervaren de gedupeerden het als een opluchting, zo is de ervaring van de gemeente. "Wij kunnen ze lastige zaken uit handen nemen, zoals telefoontjes met instanties. Ze ervaren dan minder stress. Mensen zijn moe van de strijd en het gevoel van 'tegen muren aanlopen'." Door de mensen te verzekeren dat ze altijd hulp mogen inschakelen ervaren ze 'ademruimte', aldus B en W.

Luisterend oor en hulp

Van de 152 gedupeerden heeft Assen met 29 huishoudens intensief contact. Tijdens een huisbezoek wordt gekeken welke problemen ze hebben als gevolg van de toeslagaffaire. Bij een aantal van hen is volgens Assen de problematiek groot. "Door een luisterend oor, de situatie in kaart te brengen, duidelijke uitleg en concrete hulp te bieden ontstaat er geleidelijk een vertrouwensband."

31 huishoudens hebben geen behoefte aan ondersteuning. Wel was een aantal blij met het hulpaanbod door de gemeente. In enkele gevallen hebben ze hun verhaal gedaan bij medewerkers van WPDA.

Inmiddels hebben 21 Asser gedupeerden compensatie van de Belastingdienst gekregen. Maar dit betekent volgens de gemeente nog niet dat de ondersteuning al kan stoppen. Zo zitten sommigen in een procedure om meer compensatie te krijgen.

Uithuisplaatsingen?

Onlangs werd bekend dat landelijk meer dan 1100 kinderen van gedupeerde toeslagenouders uit huis zijn geplaatst, omdat het geld op was. Volgens signalen van WPDA zijn er in Assen drie gezinnen waarvan de kinderen onder toezicht zijn gesteld als gevolg van de affaire. "Maar zeker weten doen we het niet. Als gemeente hebben we weinig zicht en invloed op het gedwongen kader in de Jeugdhulp. Maar via WPDA proberen we deze huishoudens zo goed mogelijk te ondersteunen."

Bij het ondersteunen van gedupeerden krijgt Assen ook steun van andere organisaties, waarmee ze snel schakelt, zoals woningcorporaties, Vaart Welzijn, en de Gemeentelijke Kredietbank. "Als er knelpunten zijn of een situatie vraagt om spoed, wordt dat goed opgepakt", stellen burgemeester en wethouders.

Belastingdienst werkt niet echt mee

Alleen met de Belastingdienst laat de samenwerking te wensen over. "Er is nog veel onduidelijk, en nog niet in alle gevallen is vastgesteld of een huishouden daadwerkelijk gedupeerd is. Soms ontvangen wij informatie dat er een compensatie is uitgekeerd

aan gedupeerden maar blijkt dat niet te kloppen. Het blijft lastig contact te krijgen met de Belastingdienst", luidt de kritiek.

"Het tast het kleine beetje vertrouwen in de overheid verder aan en het staat een snelle afhandeling van deze affaire in de weg", aldus B en W.

Vergoeden kosten gemeenten

Het Rijk heeft inmiddels toegezegd dat gemeenten alle kosten vergoed krijgen die zij maken in de ondersteuning van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Dan gaat het niet alleen om personele kosten voor extra medewerkers maar ook om het kwijtschelden van vorderingen en uitstaande belastingen. "Wat dat laatste betreft hebben we eventuele openstaande vorderingen direct bevroren." Het college neemt binnenkort een besluit over het kwijtschelden van vorderingen, en uitstaande belastingen aan gedupeerde inwoners van de toeslagenaffaire.

