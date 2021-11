Aantal lifestylecoaches in vijf jaar meer dan verdubbeld

Dat is een toename van 172 procent, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Een lifestylecoach helpt bijvoorbeeld bij een betere werk-privébalans, of leert cliënten manieren om energieker door het leven te gaan.

De groei is het sterkst in Zuidoost-Drenthe. Die regio telde op 1 november dit jaar 29 lifestylecoaches. Vijf jaar eerder waren dit er nog negen, wat neerkomt op een stijging van 222 procent. De groei in Noord-Drenthe bedraagt 202 procent (van 18 naar 55) en in Zuidwest-Drenthe 112 procent (van 17 naar 36). Per 100.000 inwoners zijn de meeste coaches actief in Noord-Drenthe: 28,5.

(Tekst gaat verder onder de kaart)

Landelijk

Daarmee scoort Noord-Drenthe iets onder het landelijke gemiddelde van 29 coaches per 100.000 inwoners. Op 1 november dit jaar telde Nederland ruim 5.100 lifestylecoaches, vijf jaar eerder waren dat 1.600. In de regio Haarlem, Het Gooi en Vechtstreek en Arnhem/Nijmegen zijn relatief de meeste coaches actief, in absolute zin geldt dat voor de grote steden in de Randstad.

Niet beschermd

Iedereen die dat wil mag zichzelf coach noemen, het is namelijk geen beschermd beroep. Miriam Oude Wolbers, bestuurslid bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, zegt daarom dat het voor klanten 'steeds lastiger' wordt om de juiste professionele coach te vinden. "Goed om je in ieder geval te verdiepen in de achtergrond, genoten coachopleiding en certificering van je coach", zegt ze tegen de Kamer van Koophandel.