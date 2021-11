'Protos Weering is wel iets anders dan een gewoon zaalvoetbaltoernooitje'

Een moeilijk besluit was het niet, maar toch balen de organisatoren van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi (PWZ) flink. Voor het tweede jaar op rij gaat het populaire toernooi vanwege corona niet door. "We hebben gisteren een zware avond gehad", zegt commissielid Jo Assen, die ook jaren voorzitter was.

"We hebben ook gebeld met de mensen van de sporthallen met de vraag: wat is verstandig? Hoe moeten we dit doen", verzucht Assen. "Toch zijn we tot een algemeen besluit gekomen dat we het niet gaan organiseren." Volgens Assen reageren clubs en sporthallen begripvol op het besluit. "Het is voor iedereen fijn om te weten waar ze aan toe zijn, want er was nog veel werk te verzetten."

Duizenden toeschouwers

Het prestigieuze zaalvoetbaltoernooi stond gepland van 27 december tot en met 8 januari. Het toernooi organiseren zonder publiek is geen optie, zegt Assen. "Protos Weering is wel iets anders dan een gewoon toernooitje", legt hij uit. "In totaal zitten er zo'n 20.000 tot 25.000 mensen in de verschillende sporthallen. Dit is juist heel mooi voor het publiek." Het scannen van coronatoegangsbewijzen is voor de organisatie naar eigen zeggen ook ingewikkeld.

Het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi verplaatsen naar bijvoorbeeld het voorjaar of de zomer lijkt niet haalbaar. "Er doen bijna honderd clubs mee, die moeten allemaal wel kunnen, hè", weet Assen. "En het is een toernooi dat altijd in december en januari wordt gehouden." Een eventuele verplaatsing is volgens Assen overigens ook niet besproken door de organisatoren. "Maar ik denk niet dat dit een optie is."

Volgend jaar?

En dus gaat de blik op volgend jaar. "Drie, vier weken geleden dachten we dat het dit jaar ook zou doorgaan", zegt Assen. "We zien volgend jaar wel verder. We gaan ervan uit dat het dan wél doorgaat, maar we weten het gewoon niet. Het is zo lastig."

