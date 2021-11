'Bieb in Roden moet begin van ontdekkingstocht door omgeving zijn'

De bibliotheek in Roden moet volgend jaar een transformatie ondergaan. De bedoeling is dat de bieb - naast een plek voor boeken en cursussen - ook een plek van ontmoeting en ontdekking wordt. "Wie straks in Roden komt, kan de bibliotheek gebruiken als startpunt van een ontdekkingstocht door de omgeving."

Dat zegt Yolanda Timmer, projectmanager bij Biblionet. De bieb in hartje Roden sluit aan op de OV-hub die recentelijk is aangepakt. Waar eerst een busstation diende als handige opstapplaats, is 'verblijven' nu veel belangrijker geworden.

Meer dan boeken

Dat moet straks ook terugkomen in de bieb. Er wordt een speciale koffiehoek ingericht en er zal informatie te vinden zijn over de omgeving. "Daarmee krijgt de bieb een 'doorverwijsfunctie'", zegt Timmer. "Verblijf en ontmoeting blijft centraal staan. Daarbij laten we mensen zien wat er nog meer in de buurt te doen is."

Maar om dat te realiseren, moet er dus verbouwd worden. De ingang wordt verplaatst en komt pal aan de OV-hub te liggen. "De bieb wordt straks functioneler ingericht", zegt Timmer. "Voor boeken is er nog genoeg ruimte, maar de bieb is allang zoveel meer dan alleen boeken."

De Cirkel moet weg

Dat betekent wel dat tweedehandskledingwinkel De Cirkel een nieuw onderkomen moet zoeken. "Die ruimte hebben we straks nodig, dus het huurcontract wordt opgezegd", laat Timmer weten. De winkel heeft nog geen ander pand op het oog. Timmer doet dan ook een oproep aan ondernemers uit de regio om van zich te laten horen, mocht er nog ergens ruimte zijn.

De verbouwing van de bibliotheek begint in het voorjaar van 2022. In het najaar moet de vernieuwde bieb dan klaar zijn.