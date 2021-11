Giraffe geboren in Wildlands, geboorte op beeld vastgelegd

Of het een hengst of merrie is, is nog niet duidelijk. "We doen eerst even niks", zegt dierenverzorger Vincent van Dalen. "De dieren moeten nu rust krijgen."

Volgens Wildlands gaat het goed met moeder Hidaya en met haar jong. Het is het vierde jong voor Hidaya. "Ze is een ervaren moeder", weet Van Dalen. "Toen het jong in haart buurt was, ging ze er gelijk met de kop naartoe om het te laten drinken."

Vlotte bevalling

De bevalling van de giraffe (na vijftien maanden dracht) ging erg vlot, aldus de Emmer dierentuin. "De pootjes komen er als eerste uit, daarna de snuit er meteen achteraan", legt de dierenverzorger uit. "Vaak wordt er dan even een pauze ingelast, maar in dit geval ging de bevalling snel door. Een paar minuten later kwam de rest er al uit."

De babygiraffe valt dan op de grond en een uurtje later staat het dier al op eigen poten. "Het kost even tijd om uit te vinden hoe die lange benen werken. Het gaat supergoed."

Het jong moet de komende tijd op stal blijven. Mensen die een glimp van de nieuwe giraffe willen opvangen, kunnen het dier zien vanuit het restaurant.