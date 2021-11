Wat doen die grote helikopters boven het Dwingelderveld?

Ze vlogen niet alleen maar over. De twee twee-rotorige helikopters vlogen in verschillende patronen over het heideveld achter schaapskooi Achter het Zaand bij Dwingeloo. Een vrouw schiet me met een paniekerige blik in haar ogen aan: "Weet jij waarom ze hier vliegen? Is er wat aan de hand?" Ik kan haar geruststellen: het is vast maar een oefening.

Zo loopt Zoek het uit! tegen de volgende vraag aan om uit te zoeken: wat doen die helikopters eigenlijk daar boven het veld bij Dwingeloo?

Wat voor helikopters zijn het?

Het blijkt te gaan om twee bekende defensiehelikopters. De kenmerkende twee rotoren verklappen dat het gaat om een chinook.

De CH-47 chinook is een middelzware transporthelikopter. De helikopter wordt gebruikt voor het snel vervoeren van grondtroepen, materieel, wapens, proviand en andere voorraden.

De helikopter kan ook gebruikt worden bij het bestrijden van branden. Met grote waterzakken die onder de helikopter hangen en die boven open water al vliegend gevuld kunnen worden kan een chinook per keer bijna 10.000 liter water op een brandhaard storten. Ook kan een watergordijn worden gelegd om uitbreiding van de brand te voorkomen en bijvoorbeeld gebouwen te beschermen.

(Tekst gaat verder onder video, deze video ervaar je beter met het geluid aan)

Wat doen ze op het Dwingelderveld?

Maar wat doen die chinooks dan boven het Dwingelderveld? De website van de Luchtmacht biedt uitkomst. Op verschillende plekken in Nederland zijn oefengebieden voor helikopters, waar ze laag mogen vliegen. Een van die gebieden is het laagvlieggebied West-Drenthe, waar - je raadt het al - het Dwingelderveld ligt.

Wat opviel is dat de chinooks inderdaad op verschillende hoogtes over en weer vlogen, soms inderdaad zeer laag bij de grond. Het oefenen van dit laagvliegen is volgens defensie van groot belang.

Waarom vliegen ze zo laag? In omstandigheden waarbij sprake is van een verhoogde dreiging is vliegen op hoogte geen optie, de vliegers moeten laag blijven om zich te verschuilen. Dekking zoeken doen vliegers dan op lage hoogte achter obstakels, zoals een rij bomen, een bosperceel, een heuvel of gebouw. Hierdoor kan de helikoptervlieger ongezien zijn taken uitvoeren of buiten het radarbeeld van de tegenstander blijven. En voorkomen dat de helikopter wordt beschoten vanaf de grond. Laagvliegen en gebruikmaken van de dekking van het terrein is zelfbescherming voor de helikoptervlieger. Maar dit vraagt om specifieke training en ervaring. Obstakels zijn bij laagvliegen pas laat zichtbaar. De helikopters van defensie mogen in heel Nederland niet lager dan 45 meter boven de grond vliegen, maar in laagvlieggebieden mogen helikopters zo laag vliegen als dat voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. In Nederland zijn speciale helikopterlaagvlieggebieden aangewezen. Het oefenen met laagvliegen kan dag en nacht nodig zijn. Daarom wordt het laagvliegen bij duisternis ook regelmatig 's avonds geoefend. Bron: Defensie.nl

Zoek het uit!

Zie jij ze ook weleens vliegen en vraag je je af waarom? Stuur je vraag in naar Zoek het uit!