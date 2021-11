Eis: 11 maanden cel en behandeling voor zwaaien met bijl in Hoogeveen

"Ik was gewoon boos en wilde iets kapotmaken." Dat zei een 28-jarige man uit Hoogeveen, die op 4 mei in zijn woonplaats stond te zwaaien met een bijl. Hij bedreigde er twee mensen mee. De officier van justitie eiste elf maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk en behandeling in een kliniek.

De Hoogevener is verslaafd aan drank en drugs. Met veel moeite was afgekickt van ghb en crack, legde hij uit in de rechtbank in Assen. In mei was hij anderhalf jaar van de crack af, toen een vriend van hem steeds die harddrug aanbood. De vriend was zijn vroegere dealer.

De man kwam geregeld bij de verdachte over de vloer afgelopen voorjaar. Dan dronken ze samen en gebruikten ze wiet. Na meerdere keren crack aangeboden te hebben gekregen, was de Hoogevener ervan overtuigd dat zijn vriend hem weer verslaafd wilde maken. Ook was er ruzie onder meer over het betalen van de wiet.

Vriendin en buurman bedreigd

Op de avond van 4 mei ging de boze verdachte dronken naar het huis van de dealer. Hij wilde verhaal halen en nam een bijl mee om te intimideren, vertelde hij in de rechtszaal. Hij ging ervanuit dat zijn rivaal vrienden had opgetrommeld om hem samen te lijf te gaan.

Maar toen hij bij het huis in de Hoogeveense wijk Venesluis kwam, deed de vriendin van de man open. Ze zei dat haar vriend er niet was, waarna de man haar uitschold en dreigde dat hij haar zou verkrachten. Daarna pakte hij de bijl en begon ermee te zwaaien. Toen ze de buurman om hulp riep, werd ook die bedreigd met de bijl.

Verder hakte de man drie keer in op een container, naar eigen zeggen omdat hij zo boos was. Daarna trapte hij het glas uit het raam van de voordeur van de buurman. Die was thuis met zijn vrouw en drie kinderen en schrok enorm. Daarna kwam de agressieve Hoogevener bij zinnen en ging hij naar huis, bleek in de rechtszaal.

In kliniek blijven

Een dag later werd hij opgepakt. Hij zat vijf maanden vast en is toen overgeplaatst naar een psychiatrische kliniek. Daar wordt hij inmiddels behandeld, waardoor het een stuk beter met hem gaat, vertelde hij. Vanwege een stoornis is hij verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. De man is de afgelopen jaren meerdere keren veroordeeld voor geweld.

De officier van justitie vindt het belangrijk dat hij doorgaat met die behandeling, die ongeveer anderhalf jaar duurt. Daarom eiste hij expres een deels voorwaardelijke celstraf. Het onvoorwaardelijke deel heeft de man al in voorarrest uitgezeten. Als hij zich goed gedraagt, hoeft hij niet terug.

De man moet onder meer leren omgaan met zijn woede en agressie. Dat bleek ook nog even in de rechtszaal. Toen de officier hem kritische vragen stelde over drugs en dat hij volgens deskundigen steeds de schuld voor zijn problemen bij anderen legt, werd de Hoogevener boos. "Hond", beet hij de aanklager toe.