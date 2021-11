Hoogeveen investeert 160.000 euro in wandelknooppuntennetwerk

De helft van het bedrag komt uit de portemonnee van de Provincie Drenthe. Het Recreatieschap Drenthe investeert 15.000 euro en Hoogeveen moet 65.000 euro uit eigen zak betalen.

Weinig toeristische trekpleisters

De gemeente vindt dat er weinig toeristische trekpleisters zijn in het gebied. De aanleg van het wandelknooppuntennetwerk moet daar verandering in brengen. Volgens het college van burgemeester en wethouders biedt de aanleg van het knooppunt toeristen en inwoners de kans om het buitengebied te ontdekken. Daarnaast bestaat de angst dat Hoogeveen, zonder aanleg van het knooppunt, een blinde vlek wordt in het wandelnetwerk van Drenthe. In veel gemeenten is er namelijk al een knooppuntennetwerk.

De plannen maken onderdeel uit van het programma 'bruisend' dat is opgenomen in de programmabegroting van de gemeente voor de komende jaren. In dat programma is uitgesproken dat Hoogeveen ambitie heeft om de gemeente zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor eigen inwoners en bezoekers. Het wandelknooppunt is één van de initiatieven die moet bijdragen aan die ambities.

Dorpen profiteren

Wethouder Jan Zwiers legt uit dat ondernemers in de dorpen straks kunnen profiteren van het netwerk. "De routes probeer je zoveel mogelijk langs de dorpen en horecagelegenheden te krijgen. Mensen die een wandeling maken kunnen dan een kop koffie drinken op een terras en genieten van de natuur. Ook zijn er veel kleinere campings en boerencampings. Het zou mooi zijn als we alles op elkaar kunnen aansluiten. Dan kan iedereen er gebruik van maken."

De plaats Hoogeveen zelf krijgt op dit moment nog geen netwerk. "Het gaat in eerste instantie echt alleen om het buitengebied. Het is belangrijk dat daar eerst tijd een moeite in wordt gestoken", legt Zwiers uit. "Als men aan de rand van Hoogeveen staat weten ze het centrum vaak wel te vinden. Dat heeft op dit moment dus nog geen prioriteit. Dat is iets voor in de toekomst."

Borden en paaltjes

Het grootste deel van het budget wordt geïnvesteerd in borden en paaltjes voor het netwerk. "Dat neemt veel tijd en mankracht in beslag", vervolgt Zwiers. "Het kan zijn dat vrijwilligers zelf al routes hebben aangelegd. Waar het kan willen we die graag opnemen in het knooppuntennetwerk. Dat maakt het een stuk makkelijker."

De eerste paal moet dit jaar nog de grond ingaan.