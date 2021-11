Minder kinderen bij zwemles, corona(bewijs) houdt deel zwemmers thuis

Zwembaden in Drenthe zien de bezoekersaantallen teruglopen (Rechten: Josien Feitsma / RTV Drenthe)

Drentse binnenzwembaden zien de afgelopen weken een terugloop in het aantal mensen dat komt zwemmen, zowel recreatief als bij zwemles voor kinderen. Dat blijkt uit een rondgang langs meerdere binnenzwembaden in onze provincie.

Oorzaak hiervan is de verspreiding van het coronavirus en alles wat daarbij komt kijken. Arnold Brijan, teamleider van de zwembaden in de gemeente Emmen, spreekt van een 'forse bezoekersdaling'. "Die loopt bij recreatieve zwemmers op tot 50 à 60 procent", zegt hij. "Ook bij zwemles zien we een behoorlijke daling."

Sinds enkele weken zijn binnenzwembaden verplicht te controleren op een coronatoegangsbewijs. Kinderen tot 18 jaar hoeven die niet te laten zien, maar als hun ouders helpen met omkleden moeten deze volwassenen wél hun coronapas tonen bij de ingang.

'Kwart van de kinderen komt niet meer'

Brijan denkt niet dat zwemmers afhaken vanwege de verplichte coronapas, hij denkt dat veel mensen niet komen omdat ze zelf corona hebben, in quarantaine zitten of simpelweg angst hebben het virus op te lopen in het water. Dat vermoeden leeft ook bij De Dolfijn Hoogeveen. Dat zwembad constateert dat de afgelopen weken ongeveer een kwart van de kinderen geen les meer komt volgen.

Eigenaar Rob Baar van Rob Sports in Assen ziet in zijn bad nauwelijks een daling van het aantal recreatieve bezoekers. De mensen die wel afhaken, zijn ouders die hun kind niet meer naar zwemles sturen vanwege de verplichte coronapas. "Maar dat is geen grote groep", zegt hij.

Kinderen omkleden in een partytent

Het levert soms ongemakkelijke situaties op als ouders geen toegangsbewijs willen of kunnen laten zien. Zwembaden proberen deze mensen tegemoet te komen. Bij Rob Sports staat bijvoorbeeld een grote tent met verwarming die nog stamt uit de tijd dat alle ouders buiten moesten blijven. Ook De Dolfijn heeft een 'partytent' opgezet. Ouders kunnen van deze ruimte gebruikmaken om kinderen te helpen omkleden.

Over het algemeen verloopt de controle van toegangsbewijzen soepel, zeggen de meeste betrokken van de Drentse baden. "Ouders tonen zich tot nu toe begripvol voor de handhaving van de regels, al zijn ze het er inhoudelijk niet altijd mee eens", zegt Baar. "De meeste mensen zien gelukkig de noodzaak om hun kind te leren zwemmen."

Huilende mensen aan de telefoon

Het aantal mensen dat zijn zorgen uit of ongenoegen laat blijken over de gang van zaken neemt met de tijd wel af. "Iedereen raakt er steeds meer aan gewend", zegt bedrijfsleider Gert van Eck van De Dolfijn. "Ik heb toen de maatregelen bekend werden verontruste belletjes gekregen en huilende mensen aan de telefoon gehad. Ik had vervolgens bij de entree boze mensen verwacht, maar dat bleef uit."

Een groep mensen blijft echter weerstand bieden, ziet Brijan van de gemeente Emmen. "Het gaat echt om een heel klein, op de vingers van één hand te tellen, groepje dat moppert. Zij zijn niet voor rede vatbaar, beledigen en doen van alles en nog wat. Maar gelukkig zijn er verder nauwelijks problemen."

'We doen wat ons wordt gevraagd'

Bij het Molenduinbad in Norg zijn de ervaringen anders. Daar krijgen medewerkers te maken met veel discussie zodra de coronatoegangsbewijzen gescand moeten worden, zegt manager Joost Venema. Ze hanteren de QR-code-regels strak, maar dat kan niet bij iedereen op begrip rekenen.

"Helaas hebben zich al wat incidenten voorgedaan, zoals mensen die boos worden op onze medewerkers of zomaar door willen lopen. We worden beticht van discriminatie of meelopen met de overheid, maar we doen gewoon wat ons wordt gevraagd", aldus Venema. Ook hij ziet het aantal bezoekers teruglopen. Dat komt door een groep ongevaccineerden die hun kind niet meer laat zwemmen en door angst vanwege het virus, denkt hij.

Hij zucht nog maar eens diep als het onderwerp ter sprake komt. "Mensen zijn er wel klaar mee. Komend weekend staat het afzwemmen op het programma, maar ouders mogen er niet bij zijn. Dat is weer een dingetje en er komt een hoop gedoe over."

