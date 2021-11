Weinig animo voor busreizen naar kerstmarkten in Duitsland

"Normaal gesproken hadden we onze eerste rit al gehad", zegt Klaas Jan de Vries, directeur van Drenthe Tours. "Ook voor komende maand stonden eigenlijk veel reizen gepland." Volgens De Vries zijn mensen toch wat angstig om te boeken. "We zitten nu op zo'n 10 procent van wat we normaal hebben."

Geen grote groepen

Bij Drenthe Tours boeken normaal gesproken veel bedrijven en scholen hun uitjes naar Duitse kerstmarkten bij Drenthe Tours. "Maar zij vinden het risico toch te groot. Er zal er maar eentje besmet zijn, die vervolgens de halve bus aansteekt."

De Vries verwacht ook niet dat het aantal boekingen nog aantrekt. Volgens hem is de onzekerheid over alle regels te groot. "Mensen mógen wel naar een kerstmarkt, maar ze willen gewoon niet."

Lanting alleen nog naar Münster

Lanting Reizen sluit zich daarbij aan. Naast kerstmarkten in Duitsland, stonden ook reizen gepland naar de markt in Valkenburg en de Margriet Winterfair. "Normaal gesproken vervoeren we 1.200 tot 1.500 mensen naar die winterfair", vertelt Roelof Supheert van het bedrijf. "Nu nul."

In totaal zijn er meestal 25 tot 30 data waarop mensen een reisje naar een kerstmarkt kunnen boeken. Lanting heeft per rit zo'n 40 mensen nodig om uit te kunnen. "Maar we zitten gemiddeld op zo'n 10 tot 15 boekingen." En dus gaan bijna alle reizen niet door. "We gaan alleen nog naar Münster toe, de rest hebben we gecanceld omdat er gewoon geen animo voor is", aldus Supheert.

De bussen van Lanting staan veel stil (Rechten: Lanting Reizen)

Financiële gevolgen?

De weinige busreizen hebben voor Drenthe Tours geen grote financiële gevolgen. "Het is nog geen 5 procent van onze jaaromzet", zegt De Vries. "In november en december hebben we het altijd wat rustiger."

Lanting Reizen ziet dat iets anders. "De kerstmarkten zijn ook een belangrijk onderdeel van ons", stelt Supheert. "Normaal gesproken hebben we in de winterperiode 40 tot 45 bussen op pad, nu maar 10. We hebben twee slechte jaren gedraaid, maar als bedrijf redden wij het wel."

Markt trekt voorlopig niet aan

De vraag is wanneer de georganiseerde busreizen weer aantrekken. "Ik denk dat de genadeslag voor veel bedrijven pas volgend jaar komt", verwacht Supheert. "Hopelijk zijn alle collega's er dan ook nog."

Volgens Supheert hebben alle reisorganisaties te maken met flinke verliesposten. Zo staat veel materieel stil en is er achterstallig onderhoud. Ook is het nog maar de vraag of veel wintersportreizen doorgaan. "Oostenrijk gooit bijvoorbeeld ook de deuren dicht. We moeten nog maar kijken hoe dat gaat."

Bij Lanting Reizen merken ze dat mensen zelfs nog voorzichtig zijn met boekingen voor het voorjaar. Zo zijn busreizen populair bij hogescholen en universiteiten. "Maar we merken dat mensen nog geen offertes aanvragen."