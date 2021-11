Bewoners Gasselte en bouwer vakantiepark moeten van rechter in gesprek gaan

Een groep inwoners van Gasselte gaat in gesprek met projectontwikkelaar Joost Mellies over zijn plannen voor vakantiepark 't Gasselterveld. Dat kwam vanmiddag uit een zitting bij de voorzieningenrechter in Groningen. Dat moet de komende drie weken gebeuren. Ondertussen gaat de rechtbank wel nadenken over een uitspraak in de zaak die vandaag behandeld is. De groep bewoners wil dat de bouw van het vakantiepark wordt gestopt.

Als de gesprekken tot een oplossing leiden, doet de rechtbank geen uitspraak. Komen ze er niet uit, dan volgt er alsnog een oordeel van de rechter. Projectontwikkelaar Joost Mellies moet dus nog even geduld hebben voor hij de schop in de grond kan zetten bij 't Gasselterveld.

De gemeente Aa en Hunze heeft drie vergunningen verleend voor een hotel, zeventig vakantiehuisjes en een vleermuizenbunker aan de Bosweg. Er is volgens de groep inwoners een fout gemaakt door de gemeente bij de totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan en de verlening van de vergunningen. De rechtbank moet oordelen of de bouwvergunningen geldig zijn of dat ze opnieuw moeten worden aangevraagd.

Recht van spreken

Tijdens de zitting van vandaag ging het verhaal over de vraag of de groep bewoners wel belanghebbende is. Eerder oordeelde de Raad van State al dat zij te ver weg wonen van het te bouwen Hotel & Resort De Hondsrug. Om recht van spreken te hebben zou je binnen honderd meter moeten wonen, zij wonen verder dan driehonderd meter van de bouwplek af.

De bewoners zeggen op te komen voor de bescherming van kwetsbare dieren die verjaagd zullen worden door de bouwactiviteiten. Dan gaat het vooral om zeldzame vleermuizen en salamanders. Daarnaast vinden zij dat de stikstofberekening te rooskleurig is gedaan.

Ontwikkelaar Mellies is het daar niet mee eens. De onderzoeken zijn volgens hem op de juiste manier uitgevoerd. En wat betreft de vleermuizen, dat is juist de reden waarom hij een vleermuizenbunker wil bouwen. Ook gaf hij vandaag aan dat hij ecologische bureaus heeft ingeschakeld en dat dieren geen schade is aangedaan.

'Ga het gesprek aan'

Aan het eind van de zitting kwam de advocaat van Mellies met een uitnodiging voor de groep inwoners om met elkaar om tafel te gaan. Ontwikkelaar Mellies wil graag met de bewoners in gesprek om zijn plannen toe te lichten en staat open voor aanpassingen. Daar lijken de bewoners in eerste instantie niet voor open te staan, omdat zij vrezen dat de bouwplannen niet van tafel gaan.

De voorzieningenrechter spoorde de bewoners aan om dat gesprek wel aan te gaan. Ook liet zij doorschemeren dat zij twijfels heeft bij het relativiteitsbeginsel. Wat dus inhoudt of zij überhaupt een beroep kunnen doen op de rechtbank om hun belang te beschermen. "Ik denk dat u er op de lange termijn meer aan heeft als u het gesprek aangaat", besloot de rechter.

