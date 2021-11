School De Braakhekke in Emmer-Compascuum in beeld als locatie zorghotel

Het schoolgebouw van De Braakhekke in Emmer-Compascuum wordt mogelijk een zorghotel. De vertegenwoordiging van het Mondengebied heeft het gebouw als zodanig in het vizier.

De Braakhekke komt op termijn leeg te staan, aangezien de school verhuist naar het geplande Kindcentrum achter multifunctioneel gebouw De Deele.

Volgens Jan Schoonbeek van Stichting Dorpenzorg is er behoefte aan een dergelijke voorziening in het gebied met ruim 9000 inwoners. "Een inventarisatie langs onze huisartsen in het gebied maakte dat duidelijk." Volgens Schoonbeek zijn er jaarlijks 80 tot 120 personen die behoefte hebben aan kortdurende opvang.

Zwolle

Na een ziekenhuisbezoek is het niet altijd mogelijk om meteen huiswaarts te keren, legt Schoonbeek uit. "Soms is er nog behoefte aan zorg na ontslag uit het ziekenhuis. Of moet het huis eerst aangepast worden. In Emmen is er niet altijd plek, waardoor je soms in Zwolle terecht komt. En dat wil je niet."

De Braakhekke is een ideale keuze voor het zorghotel. "In de eerste plaats omdat het straks leeg komt te staan. Enkele jaren geleden is het pand nog gerenoveerd, dus dat scheelt financieel ook."

Momenteel loopt er een haalbaarheidsonderzoek naar het initiatief. Schoonbeek verwacht dat deze in of rond januari zal zijn afgerond. "Zaken als belangstelling, financiën en organisatievorm worden allemaal onder de loep genomen."

Eigenzinnigheid

Eigenzinnigheid is De Monden echter niet vreemd, voegt hij daar lachend aan toe. "Vanuit ons eigen midden willen wij een organisatie op poten zetten die het reilen en zeilen overziet." Daarin wordt samengewerkt met in het gebied betrokken gezondheids- en welzijnsorganisaties.

Fonds

Schoonbeek schat dat de kosten voor het zorghotel zo rond een miljoen liggen. "In dat geval praat je over de aankoop en de inrichting van het pand." Schoonbeek verwacht dat er ongeveer acht tot vijftien plekken nodig zijn. "De provincie is inmiddels bezig een fonds op te tuigen voor dit soort projecten."