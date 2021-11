Nóg een onderzoek naar de wensen en behoeftes van jongeren in Assen

Bij gebrek aan een eigen plek in Assen hangen jongeren vaak rond in de Gouverneurstuin (Rechten: RTV Drenthe / Romy Posthumus)

Jaren waren ze een roepende in de woestijn, maar nu stort iedereen in Assen zich ineens op de jongeren, hun welzijn, en de roep om ontmoetingsplekken. Vorige week kondigde de rekencommissie van de gemeente Assen een onderzoek aan naar de voorzieningen en activiteiten voor jongeren, en nu melden Vaart Welzijn en SpotTv zich ook.

De jeugd klaagt al langer dat er weinig te doen is in Assen. Een paar jaar geleden verdwenen er meerdere uitgaansgelegenheden in het centrum van Assen en jongeren missen een plek om samen te komen. In een korte tijd is hier gehoor aan gegeven. Zo komt er een jongerencentrum op sportpark De Hoogspanning in Kloosterveen, een jongerencentrum in De Nieuwe Kolk, een club in Pand 17 en starten twee verschillende onderzoeken naar de wensen en behoeftes van jongeren, waaronder een onderzoek van Vaart Welzijn en SpotTv.

Jongeren ambassadeurs

"Vaak wordt er gesproken over de jeugd en over dingen waarvan wij denken dat ze belangrijk vinden. Maar wij willen het nu zelf van de jeugd horen", legt Bas de Leeuw van Vaart Welzijn. Samen met SpotTv houden ze een breed onderzoek naar de wensen en behoeftes van jongeren in Assen tussen de 12 en 23 jaar. Ook de rekenkamercommissie doet onderzoek naar de voorzieningen en evenementen voor jongeren. Hoewel de twee onderzoeken tegelijk lopen, zijn ze niet aan elkaar gelinkt.

Vaart Welzijn en SpotTv zijn onder andere op zoek naar jongerenambassadeurs "In het verleden hebben we wel een jongerenraad gehad. Jongeren willen best een mening geven en meepraten, maar dan wel over thema's die ze aangaan en op een tijd dat het past." Daarom starten de twee partijen niet meteen met een jongerenraad, maar met een bulk van jongerenambassadeurs. "Jongeren kunnen zich opgeven om ambassadeur te worden en kunnen aangeven over welke thema's ze willen meepraten. Op die manier kan een grote groep jongeren met enige regelmaat samenkomen."

Vergeten groep

Verder gaan Vaart Welzijn en SpotTv langs scholen om het gesprek aan te gaan met verschillende groepen jongeren. Deze gesprekken gaan bijvoorbeeld over de voorzieningen in Assen, hun behoeften en de zichtbaarheid van de voorzieningen en activiteiten. "Het begrip jeugd is heel erg breed. Jongeren van 12 jaar hebben hele andere behoeften en interesses dan jongeren van 20. Daarom betrekken we zoveel mogelijk jongeren bij het onderzoek."

De Leeuw heeft gisteren een eerste gesprek gehad op de Lieflandschool, waar veel jongeren met een beperking naar school gaan. "Dit is een groep die regelmatig vergeten wordt. Maar ook zij hebben een behoefte aan fysieke ontmoetingen in een veilige setting. Binnen bestaande plekken kunnen we rekening houden om een aantal varianten toe te passen die meer toegankelijk zijn voor jongeren met beperking."

Top 10 lijst

Om een goed beeld te krijgen van de onderwerpen die jongeren in Assen momenteel het meest belangrijk vinden komt er naast de andere acties een top 10 lijst. Jongeren kunnen de komende weken stemmen op hun top 10 uit een lijst van 36 onderwerpen. Hierbij zijn bijvoorbeeld geweld, uitgaan, respect, social media, nieuws uit Assen en identiteit. Het invullen gebeurt via stembiljetten op school en er kan digitaal gestemd worden. Half december wordt de top 10 bekend gemaakt en deze onderwerpen krijgen in 2022 meer aandacht van de partijen.

