Brand bij Trajectum in Boschoord: cel en tbs geëist tegen bewoner

Voor het in brand steken van een matras in een kliniek van Trajectum in Boschoord en het bedreigen van medewerker eist justitie negen maanden cel en tbs met dwangverpleging tegen een 51-jarige bewoner. De man was gedwongen opgenomen in het voormalige Hoeve Boschoord vanwege psychiatrische problemen.

De man komt uit Kroatië en praatte in de rechtszaal Nederlands en Italiaans. Hij kreeg hulp van een tolk. De man voelde zich slecht behandeld in de kliniek in het gehucht in de gemeente Westerveld en was zo opgewonden dat de rechter en de tolk steeds in de rede viel. De Kroaat heeft veel psychische problemen en werd onder meer vanwege psychoses gedwongen opgenomen.

Scheermes

Hij moest in april meerdere dagen gedwongen op zijn kamer blijven. Daar was hij het niet mee eens. Dat was voor hem de reden om zijn matras in brand te steken, zo hoopte hij eruit te komen. Medewerkers van Trajectum hoorden het brandalarm en gingen naar zijn kamer. Toen ze de deur openden, kwam de man naar buiten met een scheermes in zijn hand, daarmee bedreigde hij een medewerkster.

Het lukte haar en haar collega's het mes af te pakken en de man werd opgepakt. Hij zit sindsdien vast. De man ontkent dat er door de brandstichting gevaar voor anderen is ontstaan, zoals de officier van justitie zegt. Zijn advocaat benadrukte dat er alleen brandschade op het matras werd gevonden, dus dat het niet gevaarlijk was.

Kans op herhaling

Deskundigen die hem hebben onderzocht, adviseren de rechtbank hem opnieuw te laten opnemen. Niet in een kliniek voor mensen die misdrijven hebben gepleegd, maar in een 'gewone' GGZ-instelling. De officier is tegen, vooral omdat deskundigen verwachten dat de kans dat de man opnieuw agressief wordt of brand sticht groot is.

Om de maatschappij te beschermen, is tbs met dwang de enige mogelijkheid, vindt de aanklaagster. De Kroaat heeft een tijdelijke verblijfsvergunning, die mogelijk wordt ingetrokken als hij wordt veroordeeld. Tbs wordt dan lastig, omdat dat gericht is op terugkeer in de Nederlandse samenleving. Toch gaat de bescherming van de maatschappij voor de twijfel over zijn status, vindt de officier.

De advocaat van de man vroeg vrijspraak. De brand veroorzaakte volgens hem geen gevaar en voor bedreiging was te weinig bewijs, bepleitte hij. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.