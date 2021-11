Renovatie van historisch vispandje Assen pas in april weer verder

Het sloopwerk aan het veelbesproken pandje, dat jarenlang stond te verpauperen, ligt stil. Er is nog geen bouwvergunning, en dus mocht er van de gemeente beslist niet verder gesloopt worden, wat al rigoureus gebeurd is.

Dak weggesloopt

Ergens in december beslist het college van B en W over de bouwvergunning voor het gemeentelijke monument, of wat er nog van overeind staat. Alleen de oude klokgevel is nog zichtbaar, het dak erachter is weggesloopt, omdat het volgens de eigenaar op instorten stond. Toen dat gebeurd was, greep de gemeente in. "Ze zijn begonnen zonder bouwvergunning en slopen valt ook onder die vergunning. Zolang die er niet is, mag er niks gebeuren", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Historische elementen weg

Ondertussen wil Assen ook onderzoeken of door de sloop historische bouwelementen verloren zijn gegaan uit het pandje van 250 jaar oud. Het gaat dan om de dakconstructie, oude gebinten en balken. "De eigenaar zei dat het dak door alle lekkage verrot was en op instorten stond. Dat is nu punt van discussie. Daarover gaan we in gesprek met de eigenaar en we proberen het in goed overleg op te lossen", aldus de gemeentelijk woordvoerder.

Vastgoedbaas Jannes Janssens baalt van de hele situatie. De Assenaar wilde dolgraag in juni het gerenoveerde monument heropenen, met een feestje rond de eerste nieuwe haring vanuit de nieuwe viswinkel die erin komt.

Hij ging daarom afgelopen zomer, na aankoop, meteen aan de slag met puinruimen in het oude pandje, waar de vorige eigenaar ooit ook al eens aan het slopen was geweest. Containerbakken vol rommel leverde dat op. Daarna ging het dak eraf, omdat de boel volgens Janssens 'compleet verrot' was.

Verhaal gaat verder onder de foto

Voor het vispandje is nog altijd geen bouwvergunning, maar er is al veel gesloopt (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

'Wat al te voortvarend'

Dat hij dit deed zonder bouwvergunning, dat was volgens Janssens 'misschien wat al te voortvarend'. "Ja, je wilt de boel toch graag een beetje redden na twaalf jaar verpaupering. Het stond op instorten daarboven. Ik dacht, de gemeente is blij dat we beginnen. Ineens kwamen ze langs om de boel stil te leggen, omdat er officieel geen vergunning was."

Tot nu toe is het stil vanuit het stadhuis, zegt Janssens. "Ik ben nog steeds in afwachting, ik hoor niks." Ook heeft zich nog niemand bij hem gemeld, die wil kijken welke oude elementen er nog wel zijn. "De muren staan nog, de oude balken heb ik ook nog, al zijn die deels verrot. Maar de gebinten van het dak, die waren compleet verrot."

Subsidie voor klokgevel

De bijzondere witte klokgevel is verstevigd met stutten en contra-gewichten. "Die gevel staat als een huis." Janssens moet hoe dan ook die historische gevel behouden, want daar heeft hij 50.000 euro subsidie voor gekregen.

Bedoeling is dat er in het vroegere vispandje, waar de vroegere visboer Joling ooit zelf woonde met zijn gezin naast de winkel, straks ook weer een vishandel komt. Erboven komt een appartement.

Het nieuwe vispandje aan de Brink van Assen na de hersteloperatie (Rechten: Jannes Janssens)

Lees ook: