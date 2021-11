Zuivelgigant uit Griekenland bouwt fabriek in Hoogeveen: ‘Werkgelegenheid voor 250 man’

De gemeente Hoogeveen is sinds november 2020 in gesprek met FAGE. De gemeente bezit namelijk de gronden in het noordelijke gedeelte van Riegmeer en wil het bedrijventerrein graag verder ontwikkelen. Inmiddels hebben beide partijen een (voorlopig) akkoord gegeven voor de plannen.

Doorbraak

De gesprekken zijn lang geheim gebleven. De raad van Hoogeveen mocht er de afgelopen maanden niks over zeggen. Maandagavond tijdens een extra raadsvergadering werd besloten om de geheimhouding op te heffen. "Voor Hoogeveen is het een doorbraak", vertelt wethouder Jan Zwiers enthousiast. "FAGE gaat een ultramoderne productielocatie bouwen voor de Europese markt. Daar zijn wij heel erg blij mee, want het levert weer werkgelegenheid op in ons gebied."

Het bedrijf heeft een contract getekend voor een gebied van 15 hectare. De fabriek wordt ter hoogte van de Hollandschedijk gebouwd. Daarmee is het straks het eerste bedrijf dat zich gaat vestigen in dit gebied. De fabriek zelf gaat FAGE 150 miljoen euro kosten. De zuivelproducent staat vooral bekend om het produceren van Griekse yoghurt en heeft vestigingen in Griekenland en de Verenigde Staten.

Verdere ontwikkeling Riegmeer

De reden dat FAGE naar Hoogeveen komt heeft te maken met de locatie. "Hoogeveen ligt langs de snelweg en Riegmeer sluit daar goed bij aan", vertelt Reinder de Jong van Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM). De NOM was betrokken bij het proces om FAGE naar Hoogeveen te halen. "Het aantal aansluitingen en energie dat een fabriek nodig heeft is fors. Energiebedrijf Rendo en Watermaatschappij Drenthe (WMD) kunnen daar goed in voorzien."

In totaal wordt er 41 hectare ontwikkelt in Riegmeer-Noord. De 15 hectare is alleen voor de bouw van de fabriek zelf. De rest van de grond wordt verdeeld aan weerszijden van de fabriek. "We houden daarmee oog voor de lokale ondernemers", legt Zwiers uit. "Zodra we het noordelijke gebied verder gaan ontwikkelen, bijvoorbeeld met meerdere kleine kavels, dan kijken we natuurlijk eerst naar lokale partijen."

Riolering

Om het gebied straks klaar te maken voor de komst van de fabriek moet er nog flink wat gebeuren. Riegmeer is namelijk nog niet voorzien van de juiste infrastructuur. Daarom komt er een nieuw rioleringsstelsel in het hele gebied. Bedrijven die zich willen vestigen op Riegmeer kunnen daar in de toekomst ook gebruik van maken. Ook wordt er een persleiding aangelegd van acht kilometer die aangesloten wordt op de rioolwaterzuivering in Echten.

Ook de kern van Hollandscheveld en kaasproducent DOC Kaas gaan gebruik maken van de persleiding. De druk op het rioolstelsel vanuit Hollandscheveld richting Hoogeveen is te hoog. Bij het verder ontwikkelen van Riegmeer neemt dat volgens de gemeente alleen maar toe. Daarom is aansluiting nodig om vervuilende overstortsituaties te voorkomen. De aanleg van de pijp kost 11,8 miljoen euro.

De gemeente denkt die kosten te kunnen dekken met de rioolheffing die FAGE moet gaan betalen. De gemeenteraad van Hoogeveen moet de plannen nog wel goedkeuren tijdens de vergadering op 29 november en 9 december. De aanleg van de pijp is één van de voorwaarden die FAGE heeft gesteld om zich te vestigen op het terrein.

Begin bouw

Halverwege 2022 wil de zuivelproducent gaan starten met de bouw van de fabriek. Volgens Zwiers houdt de werkgelegenheid niet op bij het getal 250. "Het zal werk opleveren op het gebied van bouw, toeleveranciers, transport en onderhoud. Het is ook te verwachten dat in het kielzog van FAGE nieuwe bedrijven zich vestigen op Riegmeer."

Bij het aantrekken van de zuivelgigant zijn flink wat partijen betrokken. Naast de gemeente Hoogeveen, WMD, Rendo en de NOM zijn ook de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), provincie Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta betrokken. Allen hebben een bijdrage geleverd op het gebied van infrastructuur, afvalwater, gas en wateraanvoer. De komende tijd wordt er vooral verder gewerkt aan het in orde maken van vergunningen.

Lees ook: