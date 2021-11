Polsbreuk? Bij Isala krijg je 'hout' in plaats van gips

Wie met een polsbreuk in het ziekenhuis van Isala in Meppel of Zwolle terechtkomt krijgt geen normaal gips meer om de pols, maar hout. Natuurlijk niet zomaar een houtstronk, maar een soort vel gemaakt van hout.

Dagelijks gooit Isala twee containers vol aan gipsafval weg. En dat is niet afbreekbaar. Niet zo best voor de natuur. Dus gingen gipsverbandmeesters Elsko Vegter en Sjoerd de Jong op zoek naar een alternatief. Ze zijn uitgekomen bij hout uit Finland.

Het gaat om samengeperst hout met biologisch afbreekbare thermoplast. Nadat het even op een warmteplaat heeft gelegen is het klaar voor gebruik.

Naam erop

"Je kunt nog gewoon dit 'gips' laten signeren", zegt Sjoerd de Jong. Het is dus alleen wat ander gips, maar met dezelfde behandeltijd voor een breuk als normaal gips.

Normaliter krijgen patiënten bij de spoedeisende hulp namelijk eerst een spalk bij een polsbreuk. Dat is zwaar mineraal gips dat aan een kant nog open is zodat de pols kan zwellen. Ongeveer een weekje later gaat de spalk de prullenbak in en wordt het in de gispkamer vervangen voor lichter polyester gips. En ook dat gips verdwijnt uiteindelijk in de vuilnisbak.

Het gips waar Isala nu mee test is gemaakt van populierenhout. "Dat groeit heel snel en het bedrijf in Finland heeft daarvoor eigen bossen", vertelt De Jong. "In de Scandinavische landen wordt deze manier van gipsen al veel vaker toegepast en ook in Duitsland en Zwitserland. In Nederland zijn wij één van de weinige ziekenhuizen die hier ervaring mee opdoen."

Proef

Hij ziet nog wel dat de collega's op de spoedeisende hulp nog even handigheid moeten krijgen in het omdoen van de 'vellen', zoals hij het omschrijft. Voorlopig draait Isala proef. De Jong ziet dat het aanslaat bij patiënten. "Vooral als ze het verhaal er achter horen en dat wij dit doen om de afvalstroom te verminderen."

Ideeën zijn er al wel voor als het helemaal geslaagd is. "Voor been- en voetfracturen zijn er grotere 'vellen' nodig, maar wij willen eerst hier meer mee oefenen." Het nieuwe materiaal is in allerlei kleuren beschikbaar, maar vooralsnog heeft Isala die mogelijkheid nog niet.

Lees ook: