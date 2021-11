Restaurant krijgt dwangsom na undercoveractie: 'Kreeg niet eens de kans om QR-code te scannen'

Vervolgens kreeg de eigenaar een flinke dwangsom op de stoep: 'Ondernemertje pesten'. De gemeente denkt daar iets anders over.

Meppelink is niet de beroerdste om toe te geven dat hij eerst geen QR-codes scande. "Ik was er zelf op tegen en omdat we veel telefoontjes kregen van mensen die niet meer wilden komen als wij gingen controleren, hebben we het ook niet gedaan." Toen toezichthouders al eens eerder kwamen om te controleren gaf Meppelink ook toe dat hij dat niet deed. "Maar op een gegeven moment veranderde de publieke opinie en zijn we ook gaan controleren. Eerst een code, anders mag je niet naar binnen."

'Plassende boa's'

Dan breekt het weekend van 5 november aan. Twee dames geven bij de ingang van het restaurant aan dat ze moeten plassen. Alleen is Meppelink net bezig met het scannen van een groep mensen. De dames moesten zo nodig dat volgens Meppelink de ene tegen de ander zei: "Ga maar, gauw anders doe je het in je broek." De vrouw stoof toen het toilet in. "Ik kreeg niet eens de kans om te controleren, je rent er ook niet achteraan het toilet in." Meppelink was de groep aan het controleren en moest die ook naar hun zitplaats begeleiden. "Daarna had ik er geen erg meer in en waren de twee ook al gevlogen."

De volgende dag kreeg Meppelink telefoon. Het was een van de twee dames. Ze stelt zich voor als toezichthouder van de gemeente Aa en Hunze. "Ik had ze niet gescand, dus ik had me niet aan de regels gehouden. Ze kondigde aan dat ze een brief kwamen brengen met een boete." Meppelink was woest. "Ik zeg aan de telefoon: ik heb een wens, dat ik je door de plee kan spoelen. Dit is chantage en heeft niks te maken met controleren".

Het steekt Meppelink dat hij op deze manier lik op stuk krijgt van de gemeente. "We praten over gastvrijheid en dan moet je gewoon naar de wc kunnen, nu is er gewoon misbruik van gemaakt." De eigenaar noemt de gang van zaken niet oké.

Wat zijn de regels rondom QR-codes en plassen in een restaurant? Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid zegt dat iedereen die maar één stap binnen een horecagelegenheid zet een QR-code moet tonen. "Dat hoort er nou eenmaal bij en daar moeten we ook nuchter in zijn. Het is een kleine moeite om het met elkaar veilig te maken als we binnen anderhalve meter binnen bij elkaar komen."

'Toiletbezoek stelde niet zoveel voor'

Volgens burgemeester Anno Wietze Hiemstra ligt de situatie wat genuanceerder. "We hebben al een tijdje contact met 't Maotie. Zo hebben we al eerder meldingen gekregen over dat er niet gecontroleerd wordt op de CoronaCheck-app. Dat hebben we gezien op 15 en 28 oktober en ook nog eens op 5 november, want toen hebben we daar controles uitgevoerd. Daarom hebben we meneer Meppelink een dwangsom opgelegd."

Volgens Hiemstra stelde het toiletbezoek van de toezichthouders niet zoveel voor. "Onze toezichthouders hadden die dag al geconstateerd dat er niet gecontroleerd werd op de QR-codes. Ook niet toen de toezichthouders naar het toilet wilden gaan."

Hiemstra voegt eraan toe dat de toezichthouders ook echt niet op alle slakken zout leggen, maar dat hij wel een lijn trekt qua horeca. "Het is mijn taak om de openbare orde en veiligheid te waarborgen en dat geldt hierbij ook."

Restaurant 't Maotie (Rechten: Facebook / Restaurant 't Maotie)

Kort gesprek

Dan volgt er een gesprek tussen de burgemeester en de eigenaar van het restaurant. "Dinsdagochtend heb ik op zijn kantoor gezeten en geëist dat die brief ingetrokken wordt." Burgemeester Hiemstra zegt dat dat niet kan. Meppelink: "Ik heb mijn koffie niet eens aangeraakt en ben het kantoor uitgelopen." Hiemstra: "Het was een zeer kort gesprek." De burgemeester zegt dat hij de brief niet intrekt omdat er door de toezichthouder 'gewoon feiten' zijn geconstateerd.

Sinds het opleggen van de dwangsom is er nog een aantal keer gecontroleerd bij het 't Maotie, weet de burgemeester. Meppelink houdt zich nu aan de regels en het scannen van toegangsbewijzen. Hiemstra betreurt de situatie, maar zegt dat hij niet anders kan. "Ook in perspectief naar de andere horeca toe. Iedereen moet zich aan de regels houden, dus meneer Meppelink ook."

Volgens Meppelink is het laatste woord nog niet gezegd over de dwangsom die boven zijn hoofd hangt. Hij geeft aan dat hij bij de gemeente eerst de toezichtrapporten wil inzien en overweegt dan om tegen de dwangsom in beroep te gaan.