André Mulder stopt (voorlopig) als trainer

VOETBAL Germanicus moet op zoek naar een andere trainer. André Mulder heeft de club uit Coevorden laten weten dat hij, aan het einde van het seizoen, wil stoppen als oefenmeester. Mulder verkiest ervoor om even afstand van het amateurvoetbal te nemen en gaat niet op zoek naar een andere club.

Mulder, die al 28 jaar als trainer actief is laat weten dat hij het te druk heeft om trainer te willen blijven. "Ik krijg het steeds drukker in mijn winkel en dat valt steeds moeilijker te combineren. Ik ben net opa geworden en ik wil mijn kleinkind ook graag wat vaker zien." Of Mulder ooit weer terugkeert als trainer weet de 53-jarige Nieuw-Amsterdammer niet. "Op dit moment denk ik van niet, maar zeg nooit, nooit. Als het weer gaat kriebelen ga ik op zoek naar een nieuwe club."

Trainersloopbaan

Mulder begon zijn trainersloopbaan als hoofdcoach in 1995 bij Gramsbergen, waarmee hij naar de 3e klasse promoveerde. Na vijf seizoenen Germanicus verkaste de trainer naar Dalen, waar Mulder drie jaar trainer was. Na HODO (vier seizoenen), SC Erica (drie jaar) werd Mulder in de zomer van 2014 assistent-trainer van Joop Gall bij FC Emmen. Samen met Gall leidde Mulder FC Emmen, na twaalf jaar, weer naar de play-offs, waarin de ploeg werd uitgeschakeld door Roda JC.

Na een jaar ging Mulder weer als hoofdtrainer in het amateurvoetbal aan de slag. In drie seizoen leidde hij Noordscheschut naar de 1e klasse. In het seizoen 2019/2020 keerde Mulder terug naar Germanicus, waar hij dus aan het einde van het seizoen stopt.

"Wat ik nu ga doen? Ik weet het nog niet. Ik heb het erg druk met mijn sportzaak in Nieuw-Amsterdam. Ik heb nauwelijks tijd om even te gaan vissen", laat Mulder weten.