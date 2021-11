Meer goedkopere woningen op het voormalige PBH-terrein in Zuidlaren

Er komen meer goedkope woningen in de nieuwe woonwijk op het voormalige Prins Bernhardhoeveterrein in Zuidlaren dan in eerste instantie was beoogd. Dat besloot de raad van Tynaarlo vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

De wijziging in het voorstel is geïnitieerd door CDA, GroenLinks, Leefbaar Tynaarlo en PvdA om zo meer in te spelen op de huidige woningnood. Door deze beslissing komt de gemeente niet drie ton in het rood te staan bij de bouw van de nieuwe woonwijk Laarhove, maar het resulteert in twee miljoen euro in de min.

'Jarenlang te dure kavels gerealiseerd'

Veertig procent van de huizen die in de wijk Laarhove worden verkocht zullen in het goedkopere segment komen. Hetzelfde percentage van de 235 tot 265 huizen is bestemd voor middeldure huizen. Twintig procent van de huizen zijn duurdere woningen. Dat is anders dan in het voorstel van het college besproken was, daarin waren het aantal voor alle drie de segmenten 33 procent.

Volgens PvdA'er Anneke Lubbers heeft de gemeente jarenlang te veel dure kavels gerealiseerd. "We vragen nu om betaalbare woningen." Ook CDA'er Klaas Knot vindt dat dit juist de doorstroming van goedkopere naar gemiddeld geprijsde woningen bevorderd. Wat uiteindelijk de prijzen van de woningen zullen worden, hangt af van de ontwikkelingen in de markt. "Vroeger was een goedkoop huis een ton, nu is het 2,5 ton", aldus Jurryt Vellinga, fractievoorzitter van Leefbaar Tynaarlo.

'Te groot gat'

Niet alle partijen waren hier enthousiast over. VVD-raadslid Edwin Hageman snapt het voorstel, maar is van mening dat het besluit financieel onverstandig is. ChristenUnie-fractievoorzitter Jan de Jonge vindt het eveneens een sympathiek voorstel, maar vindt het gat van in totaal 2 miljoen euro 'echt te veel'. Herman van Os van D66 is van mening dat deze verhoogde percentages niets veranderen op de woningmarkt. "Het is alleen een signaal."

