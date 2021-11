Tynaarlo blijft aandeelhouder Groningen Airport Eelde

De gemeenteraad heeft na lang wikken en wegen een knoop doorgehakt. Het vraagstuk over wat te doen met de eigen aandelen en de aandelen die Tynaarlo heeft overgenomen van Assen staat al maanden op de agenda.

Zeggenschap behouden

In eerdere documenten van het college van burgemeester en wethouder stond dat de gemeente 'interesse kenbaar moest maken' om de aandelen te behouden wanneer er geen uniform besluit komt om de aandelen terug te laten vloeien aan de luchthaven. Een vage omschrijving volgens een aantal raadsleden.

Het punt is nu geschrapt en dus stemde de gemeenteraad vanavond alleen over het behoud van de eigen aandelen en het teruggeven van de 10 procent aandelen van Assen. Met het terugvloeien van de aandelen van Assen naar GAE, wil Tynaarlo voorkomen dat de aandelen in handen komen van de private aandeelhouder FB Oranjewoud.

Met het behoudt van de aandelen houdt Tynaarlo, de kleinste aandeelhouder van GAE, zeggenschap. Voor het college is het belangrijk om de aandelen te behouden om zo te laten zien dat zij het belangrijk vinden om de luchthaven in stand te houden.

Niet unaniem

Toch is niet iedereen even enthousiast over de aandelen van Groningen Airport Eelde. "GroenLinks is voorstander van 0 procent aandelen", zei Willem van der Meij. "Maar de portefeuillehouder (Hanneke Wiersema, CDA, red.) vindt het belangrijk dat we aan tafel zitten. Daarom gaan we akkoord."

Ook Anneke Lubbers van de PvdA is van mening dat de aandelen naar de provincie moeten. Haar partij stemde tegen het voorstel dat vandaag voorlag, net als Jos van den Boogaard van D66. Desondanks is het voorstel toch aangenomen.

