Raadsleden Coevorden sturen brief naar Wit-Russische gevangenen in Brest

Coevorden heeft al jaren een stedenband met de Wit-Russiche stad Brest. De officiële contacten liggen door de politieke situatie in het land stil, maar de raadsleden willen op deze manier toch iets doen.

Al sinds 2000 heeft Coevorden een stedenband met het Wit-Russiche Brest, vooral uit economisch oogpunt. De stad ligt op de grens met Polen en is een belangrijk overslagpunt voor goederenvervoer per spoor. Het is een tussenperron van het Europese railnet met het Russische en kan dus een goede verbinding vormen met China. Coevorden heeft met de Euroterminal ook zo'n belangrijk overslagpunt, van weg of water naar het spoor richting Duitsland en andersom.

Geen officieel contact

De laatste jaren is de band met Brest in het slop geraakt en dat heeft alles te maken met de politieke situatie in het land dat geregeerd wordt door president Aleksandr Loekasjenko. Wit-Rusland wordt gezien als de laatste dictatuur van Europa en neemt het niet zo nauw met mensenrechten.

De gemeente Coevorden heeft na de verkiezingen in het land brieven gestuurd en het stadsbestuur van Brest opgeroepen om met begrip te reageren op vreedzame protesten. Zonder reactie. Daarop is vorig jaar besloten de officiële contacten te bevriezen.

Steunbetuiging

Dat wil niet zeggen dat de gemeente en de raadsleden geen acties voeren om hun solidariteit met de inwoners van Wit-Rusland te tonen. "Het gaat juist om de mensen en niet om het regime", zegt PvdA-raadslid Gilbert Mulder. "Het is vooral een steunbetuiging aan de mensen die opgesloten zitten om politieke redenen."

Christian Hagedoorn, projectmedewerker internationale samenwerking bij de gemeente, begeleidt de actie. Hij heeft Russisch gestudeerd en spreekt en schrijft de taal. Hij stelt de brieven op aan de hand van teksten die de raadsleden gekozen hebben. "Het is een kleine moeite voor een mooi gebaar. Ik schrijf de brieven en geef ze aan de raadsleden, die ze vervolgens zelf op de post kunnen doen."

'Je ziet dat het een dictatuur is'

Gilbert Mulder is een van de raadsleden die in 2019, nog voor de verkiezingen, samen met een deel van het college op bezoek ging in Brest. De stad vierde toen haar 1000-jarig bestaan.

De indrukken die Mulder toen van de cultuur opdeed verbaasden hem: "De situatie daar is heel anders dan hier in Nederland. Je ziet dat het een dictatuur is. Overal wordt je in de gaten gehouden. Ook onze brieven zullen eerst gelezen worden voordat ze überhaupt aankomen bij de geadresseerden. Vandaar dat we er alleen een steunbetuiging inzetten."

Een deel van het college en de gemeenteraad van Coevorden is in 2019 op bezoek geweest in Brest, dat toen haar 1000-jarig bestaan vierde (Rechten: Gemeente Coevorden)

Meer acties

Het sturen van de brieven is een onderdeel van meerdere acties die de gemeente Coevorden en de raadsleden van plan zijn. Zo zijn er op de Internationale Vrouwendag videoboodschappen opgestuurd en werd vorig jaar de Pagoniavlag gehesen als steun aan de demonstranten.

Burgemeester Renze Bergsma vindt het mooi dat de raadsleden op eigen titel dit initiatief nemen. Hij ziet ook dat de stedenband is veranderd: "We hebben nog maar weinig contacten, maar we willen de bevolking daar wel graag steunen, met name de oppositie. De situatie is bedroevend. Je wilt alles doen wat je kunt om de mensen daar te helpen."

Drents Tweede Kamerlid Agnes Mulder riep afgelopen week het kabinet op om de oppositie in Wit-Rusland te steunen. Haar voorstel werd met brede steun aangenomen.

'Actie is keihard nodig'

In Coevorden hopen de raadsleden dat hun brief ook meer bereikt dan alleen de geadresseerde: "Het belangrijkste doel is dat dit groter wordt en op landelijk en Europees niveau wordt opgepakt, zodat het echt verandering gaat brengen in Wit-Rusland." Burgemeester Bergsma sluit zich daarbij aan: "Deze actie van solidariteit is ontzettend mooi, maar ook keihard nodig."

