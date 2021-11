Woonstee Ass'n wil grond voor wooncollectief met vijftigplussers

Dringend gezocht in Assen, bouwgrond voor Woonstee Ass'n, een wooncollectief voor actieve vijftigplussers. Het gaat om tien tot vijftien woningen, waar vijftigplussers in levensloopbestendige koopwoningen samen leven, omkijken naar elkaar en samen de tuin, fietsberging, auto's en gereedschap delen. En komen er gasten logeren, dan is er een gezamenlijk logeerhuis.

Initiatiefgroep Woonstee Ass'n trekt met een noodkreet bij het Asser college aan de bel. Ze wil dolgraag ergens in de provinciehoofdstad een stuk betaalbare bouwgrond voor realisatie van hun woondroom. Alleen komen ze tot op heden niet echt verder op het stadhuis.

Nieuwe vorm van wonen

"Onze ideeën zijn aangehoord en ook met enthousiasme ontvangen, maar daar blijft het verder bij", vertellen Lieneke Hermelink (61), haar partner Paul Postma (67) en Willem Färber (66). Het trio heeft vanaf begin dit jaar geprobeerd het wooncollectief voor vijftigplussers te pitchen. Vooral omdat Assen in zijn nieuwe Woonvisie juist ruimte wil geven aan bijzondere wooninitiatieven.

"Ze zeggen naar nieuwe vormen van wonen te willen, met meer variatie in het aanbod voor ouderen, en wat doorstroming op de woningmarkt bevordert. Woonstee Ass'n heeft dat allemaal in zich, maar toch krijgen we de handen er niet voor op elkaar", zegt Lieneke Hermelink. "Vandaar onze brandbrief richting de bestuurders op het stadhuis."

Collectief bouwen, eigen inrichting

Bedoeling van Woonstee Ass'n is dat een groep enthousiaste vijftigplussers als collectief het woonproject realiseert. Iedereen bepaalt hoe zijn eigen huis eruitziet, en hoe deze ingericht wordt. Wat gezamenlijk is, is de tuin, de fietsenstalling en één extra huis voor iedereen gezamenlijk. Die heeft een gemeenschappelijke ruimte waar of bewoners samen dingen kunnen doen, en waar gasten kunnen laten logeren. "Zo kun je de woningen klein houden, van ongeveer 80 tot 100 vierkante meter, en heb je geen extra logeerkamer nodig."

Volgens de initiatiefgroep wonen veel vijftigplussers nu vaak in een veel te grote gezinswoning, terwijl de kinderen de deur uit zijn. "En er komen ook meer alleenstaanden. Die hoeven niet te vereenzamen, want zo'n wooncollectief is daar een uitstekend middel tegen", zegt Hermelink. "Je hebt je eigen huis, maar kunt ook dingen samen doen. Hier komt het naoberschap om de hoek kijken. Als je hulp nodig hebt, is dat er."

Eigen regie en zelfstandigheid blijft een groot goed in Woonstee Ass'n, met als extra plus gemeenschappelijkheid en omkijken naar elkaar.

Vriendenerf Olst mooi voorbeeld

Een fraai voorbeeld voor het Asser initiatief is Vriendenerf Olst. Dat kleinschalige woonproject bestaat inmiddels vier jaar en telt twaalf huizen met gezamenlijke bijgebouwen. Woonstee Ass'n wil haar project tot uitvoering brengen met KUUB Groningen, een bekende speler op het gebied van bijzondere woondromen en collectieve wooninitiatieven.

Het enige wat we ze nu graag willen, is dat het Asser college van B en W nu ook de daad bij het woord voegt, en ook echt werk maakt van bijzondere wooninitiatieven en daarvoor een bouwlocatie beschikbaar stelt. "Dit plan is een ultieme kans om de woningnood onder ouderen in Assen te verkleinen en ook vereenzaming tegen te gaan", zegt Hermelink. "Maar dan moet er wel ergens grond zijn die betaalbaar is."

Liefst in Havenkwartier

Met vijftien huizen denken ze zo'n 7.500 vierkante meter bouwgrond nodig te hebben. Potentiële bouwlocaties hebben ze ook wel, zoals bijvoorbeeld in Kloosterveen waar de gemeente de komende jaren grond uitgeeft. Maar het liefst wordt het een plek dichterbij het centrum. "In de buurt van de voorzieningen, dat heeft wel onze voorkeur. Zo zou het Havenkwartier een prachtige plek zijn, ook daar wou de gemeente experimenteren met woningbouw. Geef ons dan daar de kans."