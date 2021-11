Besmettingen nemen toe, scholen sluiten of per school bekijken?

Op basisscholen gelden vanaf vandaag weer strengere coronamaatregelen. Zo mogen ouders de school niet meer in en zijn bij feestelijke momenten, zoals Sinterklaas of Kerstmis, ook geen mensen van buiten welkom in de school. Maar dat is niet genoeg, vindt directeur Jan Scholte Albers van scholenkoepel Talent Westerveld.

"De hele continuïteit en stabiliteit op scholen is weg', zegt Scholte Albers. "Tot voor kort was ik geen voorstander van een lockdown waarbij de scholen weer dicht moeten, maar nu ben ik wel zover. Een paar weken keiharde maatregelen in de vorm van een lockdown is nodig." De koepeldirecteur, waar acht basisscholen in de gemeente Westerveld onder vallen, heeft er begrip voor dat ouders er niet op zitten te wachten, maar "het is crisis en daar horen crisismaatregelen bij. Dus laten we nu doorpakken en de scholen tijdelijk weer sluiten."

'Mensen zijn het moe'

Dat de strengere regels, die vanaf nu weer gelden op scholen, eraan zaten te komen, was volgens hem geen verrassing. "De basisregels moesten de afgelopen tijd al nageleefd worden en dan zie je dat ons menselijk gedrag toch de meest kwetsbare factor is bij het oplossen van een pandemie", zegt hij. Oftewel: mensen houden zich er niet aan.

Scholte Albers: "Vooral jongere kinderen en hun ouders raken op dit moment besmet en dat zie je terug in het basisonderwijs; klassen zijn niet meer volledig en leerkrachten worden angstig. Er moet getest worden bij klachten, maar we hebben de indruk dat een deel van de ouders het niet zo nauw neemt met de maatregelen. Mensen zijn het moe en dat begrijp ik ergens wel, maar het heeft tot gevolg dat sommige kinderen naar school worden gestuurd, terwijl ze eigenlijk thuis hadden moeten blijven."

Snottebellenbeleid

De regel is dat alle gezinsleden thuis in quarantaine moeten als één gezinslid positief is getest op corona, maar dat gebeurt lang niet altijd, weet de schooldirecteur. "Het lastige voor ouders is dat we ook het zogenaamde snottebellenbeleid hebben: kinderen met een snotneus mogen wél naar school, tenzij ze bijkomende klachten hebben, zoals keelpijn of koorts. Alle ouders hebben van ons een beslisboom gekregen om het makkelijker te maken, maar ze geven desondanks aan dat ze het lastig vinden om te bepalen wat nou wél serieuze klachten zijn en wat niet."

Daarbij komt nog dat leraren ook thuis moeten blijven bij klachten en het lastig is vervanging te vinden in deze tijd met een groot tekort aan leraren. De situatie op scholen is over het algemeen alles behalve stabiel, zegt de directeur. "Het is dweilen met de kraan open." Het telkens aanpassen van de maatregelen is volgens hem geen oplossing. Hij hoopt dat een tijdelijke strenge lockdown wél effect heeft. "Scholen sluiten is niet goed voor de ontwikkeling van kinderen en het digitaal onderwijs kan de fysieke lessen nooit vervangen, maar het is kiezen tussen twee kwaden. We moeten nu doorpakken."

'Situatie per school bekijken'

Directeur Jeroen Kleyberg van scholenkoepel PrimAH vindt dat het nog niet zo ver is. "Op sommige scholen zien we amper besmettingen en op andere scholen wat meer. Je zou de situatie wat mij betreft meer per school moeten bekijken. Maar uiteindelijk is het een politieke keuze: gaan we zo door met steeds nieuwe maatregelen of wordt er harder ingegrepen?"

Onder PrimAH vallen twaalf scholen in de gemeente Aa en Hunze. Op dit moment is het wachten op het uitgewerkte protocol met de nieuwe maatregelen die vandaag zijn ingegaan, zegt Kleyberg. "Daarover is nog wat onduidelijkheid. Zo mogen ouders en andere mensen van buiten de school niet meer in, maar hoe zit het bijvoorbeeld met Sinterklaas? Mag dat feest doorgaan? Vorig jaar mocht hij gewoon komen. Het lijkt mij logisch dat we het nu net zo doen als vorig jaar, maar daar is nog geen duidelijkheid over. Ik hoop op meer duidelijkheid vanuit de politiek. Laat ze maar eens stoppen met ruzie maken en beslissingen nemen in Den Haag."

