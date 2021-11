Verwarring in raad Coevorden over extra miljoenen voor Nieuwe Veste

Het huidige gebouw van De Nieuwe Veste in Coevorden is aan vervanging toe (Rechten: RTV Drenthe)

De locatie lijkt duidelijk, maar over de kosten voor de nieuwbouw van middelbare school De Nieuwe Veste in Coevorden is in de gemeenteraad grote verwarring. Een besluit over het miljoenenproject is uitgesteld.

De voorkeur van het college van burgemeester en wethouders voor de nieuw te bouwen school was duidelijk: op bedrijventerrein Holwert-Midden. Gisteravond werd bekend dat de gemeenteraad van Coevorden het daarmee eens is. Dus de school verhuist van de Van Heeckerenlaan naar het bedrijventerrein.

Verwarring

Verwarring en verbazing is er over over de cijfers in het collegevoorstel voor de nieuwbouwlocatie. Het nieuwe schoolgebouw blijkt 8,5 miljoen duurder uit te vallen "Dat is 30 procent stijging van bouwkosten in minder dan een jaar tijd. Ik schrik hiervan", reageerde PAC-raadslid Jerry Stoker.

Wethouder Jeroen Huizing zei zelf ook geschrokken te zijn van de prijsstijging van de bouwkosten. Zo zijn de kosten voor bouwmaterialen wereldwijd explosief gestegen, zonder dat men weet waar die stijging eindigt. "Daar proberen we rekening mee te houden in ons voorstel."

Onvoorziene kosten

Een deel van de extra kosten was vorig jaar nog niet bekend, legde Huizing uit. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor de sanering van het oude schoolgebouw, voor het aanpassen van weken en sloopkosten. Voor deze onvoorziene kosten was aanvankelijk 5,8 tot 11,6 miljoen euro gereserveerd. Het bedrag komt uiteindelijk onder de 5,8 miljoen uit, maar levert opgeteld bij de kostenstijging van de bouwmaterialen dus een flinke overschrijding van de begroting op.

Meevallers

Dan zijn er ook nog meevallers in het kostenplaatje die nog niet zijn opgenomen in het voorstel. Huizing: "Als de nieuwe woonvisie doorgaat, kunnen er meer woningen gebouwd worden op de huidige locatie van De Nieuwe Veste. Die opbrengsten zullen hoger uitvallen en er komt een stuk subsidie bij vanuit de provincie."

Alleen wordt er volgende week pas besloten over de nieuwe woonvisie en is de hoogte van de subsidie nog niet bekend, omdat eerst het nieuwbouwplan goedgekeurd moet worden door de raad. Daardoor zijn de meevallers nog niet genoemd in het voorstel.

"Zijn de totaalkosten dan toch nog even hoog als voorheen? Ondanks de hogere bouwkosten?", vraagt Michel Blanken (PVDA) zich vervolgens af. Huizing: "Ik wil mij bewust niet rijk rekenen, maar uw gevoel is ook dat van ons na de rapportage."

Duidelijk overzicht

Het lukte het college gisteravond niet om de onduidelijkheid weg te nemen. Bernette Sieben (VVD) en Lars Hoedemaker (D66) vroegen uiteindelijk om een schorsing van de vergadering, omdat zij zich afvroegen of er voldoende steun was voor het nieuwbouwplan van de Nieuwe Veste. Dat bleek er na overleg wel te zijn. De raad wil wel een totaaloverzicht van alle kosten. Blanken: "Die extra informatie geeft ons duiding waar het exact over gaat en het zou helpen om een besluit te nemen."

Dinsdag 7 december wordt definitief besloten over het nieuwbouwplan.

