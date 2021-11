Steunpunt Belastingdienst geopend in gemeentehuis Assen

In het gemeentehuis van Assen is een steunpunt geopend van de Belastingdienst. Met het openen van steunpunten hoopt de dienst dichterbij mensen te staan die hun hulp nodig hebben.

De laatste jaren heeft de Belastingdienst juist veel kantoren gesloten en hebben ze vol ingezet op digitalisering, vertelt Bjorn Meijer, afdelingshoofd Particulieren en Dienstverlening bij de Belastingdienst. "Hier zaten goede punten aan, maar we zijn daarin iets te ver doorgeslagen. Door de steunpunten willen we dichterbij de burger komen die ons nodig heeft."

Witte vlekken

De Belastingdienst is gaan kijken op welke plekken ze niet sterk vertegenwoordigd zijn, zogenoemde 'witte plekken'. Assen kwam daar onder andere uit de bus en daarom is een steunpunt geopend in de provinciehoofdstad. Het is het eerste steunpunt boven de rivieren.

Maar hoe kom je bij het steunpunt terecht? Meijer: "Je belt eerst met de belastingtelefoon. Die gaan natuurlijk proberen om de burger die een vraag heeft te helpen. Bij het gros van de vragen gaat dat ook gewoon lukken en zal de belastingplichtige nooit aan de balie komen. Maar voor die groep waarbij wij eigenlijk al horen, die heeft er moeite mee, bieden we een afspraak bij de balie aan. Of bij burgers die een erg moeilijk vraagstuk hebben."

Je kunt met allerlei vragen bij het steunpunt terecht: vragen rondom toeslagen, hulp bij aangifte of een vordering van de Belastingdienst waar je niet uitkomt.

'Menselijke maat terug'

Jetta Klijnsma, Commissaris van de Koning in de provincie Drenthe, is ontzettend blij met de opening van het steunpunt. "Het staat eigenlijk haaks op de huidige tijd waarin we gewend zijn om achter de computer met de overheid te schakelen. Maar wat is het fijn dat je naar het stadhuis kan fietsen en dat daar een mens zit die je helpt met belastingzaken."

Volgens Klijnsma staat de Belastingdienst op een kantelpunt, mede door de kindertoeslagenaffaire. De menselijke maat is volgens haar een tijdje zoek geweest maar keert nu weer terug. Ook burgemeester Marco Out vindt het een mooie stap: "Het is belangrijk dat de overheid dichtbij, toegankelijk en herkenbaar is. Ons stadhuis is een goede plek waar inwoners het persoonlijk contact vinden met de Belastingdienst."

Hoogeveen

De Belastingdienst opent in totaal tien extra steunpunten door het hele land. In Drenthe wordt niet alleen een steunpunt geopend in Assen, maar ook in het gemeentehuis van Hoogeveen. Dit steunpunt opent op 6 december. In eerste instantie zijn beide steunpunten één dag in de week geopend, in Assen is dit op dinsdag. Maar als er behoefte is aan meer dagen, dan worden dit verruimd. De Belastingdienst heeft ook al een kantoor in Emmen.

