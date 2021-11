Kuiertocht in Hoogeveen gaat ook dit jaar niet door

De Kuiertocht is een avondwandeling van 7,5 kilometer langs mooie en onbekende plekjes in Hoogeveen. Jaarlijks lopen zo'n 2500 deelnemers mee met de tocht. Dat het niet door kan gaan zorgt voor teleurstelling bij organisator Rotary Hoogeveen.

Tijd en moeite

De editie in 2020 kon namelijk ook niet doorgaan. "Het is een grote domper", vertelt secretaris Henri Offerein van de rotary. "Je steekt er gewoon heel veel tijd en moeite in, dus dan baal je wel. Maar we kunnen onze kop niet in het zand steken, want het gaat gewoon niet goed in Nederland met corona. Dat is ook de reden waarom het verschoven wordt."

Daarnaast wil de organisatie geen financiële risico's lopen. "Als we de datum wel hadden aangehouden en het ging alsnog niet door dan krijg je ook problemen", legt Offerein uit. "Daarom is het beter om toch nog twee maanden te wachten en tegen die tijd te hopen dat het dan wel kan."

In eerste instantie had de organisatie nog gehoopt dat de tocht in aangepaste vorm kon doorgaan. "Aan de anderhalvemeterregel kunnen we best voldoen", vervolgt hij. "Maar na zes uur 's avonds mag je natuurlijk niks meer organiseren. De wandeltocht is altijd 's avonds, omdat we veel met verlichting werken. Dat zorgt voor een bepaalde sfeer. De tocht tijdens daglicht organiseren is daarom geen optie."

Kaartjes blijven geldig

Dat is volgens de secretaris ook de reden waarom de tocht in februari wordt gehouden. "Dan is het nog vroeg donker. We hebben nog gekeken of het misschien in de voorjaarsvakantie zou kunnen, maar dan zijn veel mensen weg. Ga je het daarna organiseren, dan wordt het natuurlijk alweer sneller licht en dat willen we niet."

De wandelroute zal ongewijzigd blijven en de kaartjes blijven geldig voor de editie in februari. "Ook de gebouwen waar we doorheen lopen en de terreinen die we betreden blijven beschikbaar. De mensen die ons helpen zijn welwillend. Niemand trekt zich terug, dus we hopen dat we er alsnog een mooie editie van kunnen maken volgend jaar."

