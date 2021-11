Tulpenautomaat in Smilde opengebroken: 'Mijn vrouw was helemaal over de rooie'

De automaat is opengebroken en het wisselgeld is gestolen (Rechten: Facebook/Melanick)

Na gesteggel met de gemeente Midden-Drenthe over hun tulpenautomaat zit het eigenaren Jan en Yvonne Vos uit Smilde opnieuw niet mee. Onbekenden hebben de automaat bij hun tulpenbedrijf Melanick aan de Hoofdweg in het dorp afgelopen weekend opengebroken. Het wisselgeld is eruit gehaald.

"Mijn vrouw ontdekte het zondagochtend en was helemaal over de rooie", zegt Jan Vos. "Er zat niet heel veel geld in, want we halen hem vaak leeg, maar het wisselgeld nog wel. Dat was zo'n 100 euro. Daarnaast is voor zo'n 1500 euro schade aangericht."

Momenteel zitten er geen tulpen in de automaat, zoals in het voorjaar, maar bloembollen. Vos deelde de vernieling op Facebook en kreeg een hoop steunbetuigingen. In 2019, toen hij de automaat introduceerde en het aan de stok kreeg met de gemeente, was het niet anders. De gemeente stelde dat hij zijn automaat moest weghalen, maar uiteindelijk trok Vos aan het langste eind.

Nieuwe camera's

De Smildeger baalt van de vernieling en de diefstal. "Ik kan dit apparaat niet verzekeren, dan zou ik hem binnen moeten zetten. Dus de schade moeten we zelf betalen." Tips van getuigen, waar hij in het Facebookbericht om vraagt, heeft hij niet gekregen. "We hebben wel camera's hangen, maar daarop is vrijwel niks te zien. We wilden er bewust geen één in het hokje bij de automaat hangen, omdat we ons kunnen voorstellen dat klanten dat niet prettig vinden, maar dat gaan we nu wel doen. Er komen nieuwe camera's en mogelijk ook een rolluik ervoor 's nachts."

Opmerkelijk is dat ook de automatiek van een ondernemer tussen Smilde en Hoogersmilde dezelfde nacht is opengebroken, zegt Vos. "Dat is een kaasautomaat. Daar was niet alleen geld weg, maar ook stukken kaas."

Geen politieonderzoek

Vos reageerde aanvankelijk minder emotioneel als zijn vrouw, maar dat veranderde toen hij zondag de politie belde. "Ze wilden niet komen en ik moest maar online aangifte doen met mijn DigiD. Daar snap ik niks van. Later werd ik opeens teruggebeld, maar toen hoefde het voor mij niet meer. Daarna kwam er een politieagent bij ons. Ook niet om een aangifte op te nemen, maar alleen om even te kijken. Sporenonderzoek doen kon niet, zei hij, vanwege het gladde oppervlak van de automaat. Het vreemde vind ik dat ze de zaak van de kaasautomaat wél onderzoeken."

De agent dacht aan kwajongens met een schroevendraaier, zei hij tegen Vos. "Nou, dat geloof ik niet. Dit ziet eruit alsof het met grof geweld is gebeurd, met een koevoet."

Uitbreiding

Ondanks de tegenslagen, geven Jan en Yvonne Vos de moed niet op. "Ik zei ook tegen Yvonne: we moeten er maar weer iets positiefs uithalen. Dat is het enige wat we kunnen doen." Het stel heeft ook uitbreidingsplannen. "Er komen meer vakjes met meer boeketten in de automaat, zodat klanten meer keuze hebben. Klanten vroegen om een breder aanbod."

