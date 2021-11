Vrijdag nieuwe persconferentie over coronamaatregelen

De steeds maar oplopende coronacijfers zijn de aanleiding dat de persconferentie, die aanvankelijk voor 3 december was gepland, nu naar voren wordt gehaald. Gisteren meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 153.957 positieve coronatests in zeven dagen tijd. Een week eerder kwamen er nog ruim 110.000 besmettingen aan het licht.

'Somber en zorgelijk beeld'

Vandaag is de anderhalvemeterregel weer ingevoerd, nadat die eind september weer was afgeschaft en ook het mondkapje in publieke ruimtes is alweer een tijdje terug van weggeweest. Onlangs is ook onder meer besloten dat evenementen na 18.00 uur niet meer mogen, er geen publiek meer bij sportwedstrijden mag zijn en dat de horeca na 20.00 uur dicht moet. Ook is het coronatoegangsbewijs op veel plekken verplicht. Dit alles moest de hoge besmettingscijfers en het stijgende aantal ziekenhuisopnames doen dalen. "Het beeld is somber en zorgelijk. De kenteringen die we willen zien is nog niet aanstaande", zei demissionair minister De Jonge vandaag.

Het kabinet koerst op een verscherping van de milde lockdown waarin we nu zitten. Maatregelen waar volgens RTL Nieuws aan gedacht wordt, zijn het vervroegen van sluitingstijden van de horeca en niet-essentiële winkels en het verder terugbrengen van de groepsgrootte. Nu mogen thuis nog vier mensen bij elkaar op bezoek. Een avondklok ligt vooralsnog niet op tafel.

Lees ook: