Recordaantal besmettingen en dan komt ook nog Black Friday eraan

Als de voortekenen niet bedriegen wordt het vrijdag druk in de winkelstraten. Vanwege Black Friday vliegen de aanbiedingen je om de oren. Tegelijkertijd telde Drenthe nog nooit zoveel coronabesmettingen en is 1,5 meter afstand houden sinds vandaag weer verplicht. Gaan 'koopjesjagen' en het virus wel samen?

Als consument kan je bijna niet om de uit Amerika overgewaaide jacht op de kortingen heen. Ondernemers proberen massaal via advertenties klanten naar hun winkel te lokken, in de hoop om op deze dag extra omzet te draaien.

Maar of dat slim is in een periode met veel coronabesmettingen? Jan Smit van Stichting Centrum Management Hoogeveen denkt er het zijne van. "Tegenwoordig lijkt het alsof Black Friday twee weken duurt", zegt hij. "In tijden van corona zeker niet handig."

'Black Friday probleem van grote steden'

Vanwege de verplichting 1,5 meter afstand te houden, keren in Hoogeveen de stickers op de grond en op de ramen terug. Op deze manier moet iedereen die komt shoppen eraan herinnerd worden om zich te houden aan de regels. Stichting Centrum Management Hoogeveen schenkt verder geen aandacht aan de mogelijke drukte in de binnenstad door Black Friday. Smit: "Ik voel me niet geroepen om hier iets over te zeggen. Iedere ondernemer doet het op zijn eigen manier."

Ook in Emmen laat Ondernemersvereniging Vlinderstad het over aan de ondernemers. Vooral grote ketens zoals Mediamarkt nemen maatregelen - zoals hekken bij de ingang - om de drukte in goede banen te leiden, ziet centrummanager Laurens Meijer. "Deze winkels maken de meeste reclame, daar zal dan ook de meeste toeloop zijn", zegt hij.

Via sociale media en whatsappgroepen wijst de ondernemersvereniging op regels zoals 1,5 meter afstand houden. Extreme drukte wordt in Emmen alleen niet verwacht. "Het ging vorig jaar ook goed bij ons. Ik geloof dat drukte tijdens Black Friday vooral een probleem is van de grote steden, niet voor ons. Wij hebben een ruim centrum met brede straten en grote pleinen." 1,5 meter afstand houden moet daarom in zijn optiek in Emmen geen probleem zijn.

MKB Drenthe: Black Friday verspreid

Dat deze hernieuwde regel gisteren opeens naar boven kwam en vandaag al verplicht is heeft Hilbert Wiechers, voorzitter van MKB Drenthe en eigenaar van twee woonwinkels, verrast. "Het zijn dagkoersen", zegt hij over het landelijke coronabeleid. "Het is tekenend dat de 1,5 meterregel gisteren is aangekondigd en vandaag verplicht is."

Volgens hem heeft MKB Drenthe eerder ondernemers opgeroepen om acties in het kader van Black Friday te spreiden over de hele week, om zo de toestroom van mensen te beperken. "Veel winkeliers hebben dat gedaan", zegt hij. "Ik verwacht dat een aantal winkels waar het vaak heel druk is aan de buitenkant mensen neerzet, zodat niet iedereen tegelijk naar binnen kan."