Corona: 440 positieve tests, 5 ziekenhuisopnames en een sterfgeval

In Drenthe zijn het afgelopen etmaal 440 nieuwe positieve testen gemeld. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. Dat is een lichte stijging ten opzichte van gisteren, toen werden 432 nieuwe gevallen gemeld.

De gemeente Emmen telde het hoogste aantal positieve testen (111), gevolgd door Assen (57). Ook werden vijf patiënten met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. Drie van hen komen uit de gemeente Emmen, de andere twee komen uit de gemeente Westerveld en Meppel. De instroom van vandaag is de hoogste sinds 19 mei, toen zes personen werden opgenomen.

Daarnaast registreerde het RIVM één sterfgeval. Dit slachtoffer van het virus komt uit de gemeente Meppel.

(Tekst gaat verder onder de tabel)

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 24-11-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 2054 (+23) 9 21 Assen 5814 (+57) 76 15 Borger-Odoorn 2311 (+23) 36 16 Coevorden 4152 (+35) 64 33 Emmen 13046 (+111) 209 (+3) 87 Hoogeveen 6609 (+46) 89 42 Meppel 3396 (+25) 36 (+1) 35 (+1) Midden-Drenthe 2896 (+28) 41 32 Noordenveld 2605 (+22) 37 26 Tynaarlo 2472 (+27) 29 26 Westerveld 1559 (+12) 20 (+1) 22 De Wolden 2892 (+27) 40 27 Onbekend 149 (+4) 0 0

Landelijk nieuw dagrecord

Het RIVM telde landelijk 23.789 positieve tests. Dat is een nieuw dagrecord. Het oude record was vorige week donderdag gevestigd, met ongeveer 23.600 nieuwe gevallen in een dag tijd. Het is de negende dag op rij met meer dan 20.000 positieve tests.

Ziekenhuizen

In de Drentse ziekenhuizen liggen vandaag minder patiënten met het coronavirus ten opzichte van gisteren. Het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland meldde vandaag 43 patiënten in de ziekenhuizen. Dat zijn er 3 minder dan gisteren. Wel steeg het aantal patiënten op de ic van 11 naar 12.

Landelijk is voor het eerst in bijna twee weken het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen iets afgenomen. Er liggen nu 2535 patiënten met covid-19. Dat zijn er 5 minder dan gisteren, aldus cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten af met 22 tot 2030. Op de intensive cares liggen nu 505 mensen met corona, 17 meer dan een dag eerder.

Vaccinaties

Het RIVM schat nu dat 88,5 procent van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie heeft ontvangen en is 84,9 procent volledig gevaccineerd. In Drenthe zijn relatief de meeste mensen volledig gevaccineerd in de gemeente Tynaarlo (91 procent), de minste in Hoogeveen (80 procent)