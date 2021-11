Verbouwing Protestantse Kerk Grolloo: 'Het moet eerst lelijk zijn voordat het mooi wordt'

"De renovatie is hard nodig", vertelt voorganger Gerhard ter Beek. "Ik denk dat de laatste renovatie ongeveer twintig jaar geleden is geweest." Daarnaast wil de kerk meer inkomsten binnenkrijgen en dat zou kunnen met de locatieverhuur voor optredens en concerten. "Er zijn maar weinig kerken in Nederland die echt van zichzelf rond kunnen komen. Dat zien wij natuurlijk ook. De inkomsten lopen langzaam maar zeker terug. Dus je moet ergens anders geld vandaan halen." "We willen graag een beetje multifunctioneel worden", vult kerkraadslid Roely Sijbring aan. "Want we kunnen niet leven van één keer in de veertien dagen een dienst."

Silhouet van verf

Waar de eerste rijen van de monumentale kerkbanken ooit in de kerk stonden is nu alleen nog een silhouet van verf te zien. Daarachter staan zes rijen houten kerkbanken die nog wel blijven staan. "We hebben nu in een keer een stuk meer ruimte. Er is een oppervlakte van zo'n vijf tot zes meter gecreëerd", vertelt Ter Beek. "Maar het leuke is dat we ook wel zichtbaar laten waar die oude banken gestaan hebben. Dat wordt op een andere manier bijgewerkt dan de wanden daar omheen. Zodat we ook later kunnen zeggen van: hé hier hebben vroeger wel banken gestaan."

De plek waar de oude banken in de Protestantse Kerk in Grolloo hebben gestaan (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Impact

"Het moet eerst lelijk worden, voordat het mooi kan worden", lacht Sijbring. "Het heeft wel even een impact hoor; al die steigers in de kerk. Maar we hopen op het beste."

Ook de voorganger kijkt met open mond naar de werkzaamheden die worden verricht. "Ik vind het heel imposant om te zien. Dat opbouwen van de steigers. En ik moet heel eerlijk zeggen: als ik het zo zie dan bekruipt mij de twijfel komt het wel goed? Maar iedereen om mij heen zegt maak je geen zorgen. Het komt goed. En ik geloof dat inmiddels ook helemaal."

Sijbring hoopt dat er over twee weken weer gebruik gemaakt kan worden van de kerk. Dan moeten de gordijnen gewassen zijn, het monumentale pand geschilderd en is er vooral heel veel ruimte.

