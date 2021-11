Bouw KC de Marke van start: 'Voordeel dat alles onder één dak komt'

Liefst 116 palen gaan er aan de Molenweg de grond in. "We hopen nog dit jaar de gehele fundering te kunnen storten", zegt Jan van der Weide van bouwbedrijf Hunebouw BV dat het project uitvoert. "IJs en weder dienende, moet dat gaan lukken."

Dure noodoplossing

Zowel de school als de gemeente Noordenveld smachten naar een nieuw gebouw. Al sinds januari 2019 zetelt De Marke in een noodgebouw achter Sporthal de Hullen, nadat de oude locatie vanwege verzakkingen in één keer dicht moest.

Aan die noodlocatie mankeerde van alles. Zo was het er 's winters koud en zomers juist heel warm, spoelden wc's soms niet door en liet de akoestiek te wensen over. Daarnaast kost het de gemeente Noordenveld alleen al aan huur 10.000 euro per maand.

Tijdcapsule

Maar vandaag werd dus een volgende stap naar een rooskleuriger toekomst gezet. Het officiële bouwbord, met daarop alle partners, werd door wethouder Alex Wekema onthuld. De groepen 1 tot en met 5 waren hierbij aanwezig. De oudste leerlingen werden eerder vandaag naar huis gestuurd vanwege coronabesmettingen op de school.

De leerlingen kregen van wethouder Wekema een tijdcapsule mee, met de vraag die te vullen voor leerlingen in de toekomst. Dat Wekema zelf ook op De Marke (toen nog de Meester Zondagschool genoemd) zat, gaf hem een extra goed gevoel.

Verkeersveiligheid

Tijdens het traject om tot een nieuw ontwerp te komen voor De Marke, is lang gesproken over de verkeersveiligheid. De Marke kent een unieke locatie in het hart van Roden, maar dat leverde in het verleden soms hachelijke situaties op. "We hebben gezamenlijk met de buurt gekeken hoe we die verkeersveiligheid kunnen verbeteren", zegt Wekema.

Die veiligheid moet gegarandeerd worden door de aanleg van een klein parkeerterrein, het afsluiten van het Zuiderveld en het maken van een Kiss & Ride-zone. "Daarbij zou het goed zijn dat zoveel mogelijk ouders hun kinderen op de fiets komen brengen en halen", zegt Wekema. "Dat is veilig en gezond."

Samenwerking

Han Sijbring, directeur van Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld, is blij dat KC de Marke straks ook plaats biedt aan buitenschoolse opvang. "Het is een groot voordeel dat dit straks onder één dak zit. Zowel voor- als naschoolse opvang heb je dan in een herkenbaar gebouw. Dat is voor de kinderen wel zo fijn en duidelijk."

Martijn Oosterheert van KidsCasa geeft aan de ruimtes binnen het gebouw 'efficiënt' te gaan inzetten. "Dat kan straks mooi in het nieuwe gebouw", schat hij in. "De samenwerking met OPON hebben we al langer. Het bevalt goed."

Met de bouw van het nieuwe kindcentrum is ruim 3,7 miljoen euro gemoeid.

