Lokale Omroep Assen verhuist naar pand RTV Drenthe

Omroep Assen werkt nu al samen met RTV Drenthe en wil met de verhuizing een stap zetten in de verdere ontwikkeling van de omroep. "We willen van Omroep Assen een professionelere lokale omroep maken", zegt voorzitter Ger de Vos. "De verhuizing zorgt voor kortere lijnen en een versterking van de lokale journalistiek. Met deze stap komen we in een professionele omgeving terecht en daar kunnen alle vrijwilligers van leren." De omroep gaat ook gebruik maken van de technische voorzieningen van RTV Drenthe.

Directeur/hoofdredacteur Dink Binnendijk van RTV Drenthe vindt de verhuizing een logische stap. "RTV Drenthe werkt inmiddels met meerdere lokale omroepen samen. In dit geval is het een logische stap dat als je in dezelfde stad zit, je ook kijkt naar samenwerking qua huisvesting." Volgens Binnendijk is het een initiatief naar verdere samenwerking tussen de twee publieke omroepen en wordt de verslaggeving over de Drentse hoofdstad verder verbeterd.

De verhuizing van Omroep Assen van Zuidhaege naar het pand van RTV Drenthe moet begin volgend jaar plaatsvinden.