FC Emmen-spelers in de schoolbanken: 'Op de stropdas? Nice!'

Onder meer Lucas Bernadou, Rui Mendes, Azzeddine Toufiqui, Jasin-Amin Assehnoun en Arnaud Luzayadio werden flink aan het werk gezet door Dekker. "Dit is fantastisch om te doen", zegt de enthousiaste docent Nederlands. "Dit zijn de krenten in de pap. Dit maak je niet elke dag mee. Het is een bijzondere groep, maar ook weer niet. Want ze moeten de taal leren net als veel andere mensen."

Na het voorstelrondje moeten de spelers in twee groepen zoveel mogelijk woorden opschrijven die ze kennen. De groep met onder meer Luzayadio wint het van Bernadou en Mendes. Ruim 53 woorden tegen 44 woorden. Een groot applaus klinkt.

Voetbaltermen mogen niet ontbreken

"Het wordt voor ons makkelijker als wij de taal verstaan", zegt Mendes. "De trainer hoeft dan ook niet zo vaak Engels te praten. En in het veld is het ook makkelijker voor ons als we het verstaan en spreken, als spelers ons aanwijzingen geven."

Uiteraard kunnen voetbaltermen ook niet ontbreken. "Strafschop, reservebank, materiaalman", somt de Franse Bernadou voor de camera op. "Nederlands is wel een moeilijke taal. Het is niet vergelijkbaar met Frans, dat maakt het moeilijk."

De spelers zijn tevreden over de docent: "Hij is wel een beetje gek", lacht Bernadou. "Maar hij doet het heel goed."

Op de stropdas

"Je helpt mensen verder in onze taal. Dat is zo leuk", concludeert Dekker na de les. "En hoe mooi zou het zijn als ze over een halfjaar na een wedstrijd voor jullie camera kunnen zeggen in het Nederlands hoe ze die prachtige goal hebben gemaakt."

En één term blijft hoe dan ook hangen. Op de stropdas. Dat betekent het maken van een zeer nauwkeurige pass waarmee over vele meters een aanvaller wordt aangespeeld, vertelt Dekker de klas.

"Ah, die geeft Azzeddine aan Rui", roept Jasin-Amin Assehnoun.

"Leuke term, die ga ik gebruiken tijdens de volgende wedstrijd", aldus Mendes.