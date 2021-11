Djammen: Robert Weston maakt zich klaar voor Nashville

In het late voorjaar van 2022 vertrekt hij met hoed en al richting de Verenigde Staten.

Nashville

"Ik speel geen ouderwetse country, maar ik probeer een beetje de nieuwe country te spelen. Dat wat wat meer verweven is met popmuziek eigenlijk", vertelt de zanger uit Assen. En die muziek wil hij graag opnemen in het -zo zegt hij zelf- mekka van de countrymuziek. Maar voor het zover is, moet er nog wel wat gebeuren. "Het is echt verschrikkelijk duur om te doen", vertelt hij. De producer waarmee hij zijn album gaat opnemen heeft meerdere bekende countryartiesten onder zijn vleugels. Mede daardoor geen goedkope aangelegenheid. "Ik heb de helft gespaard nu. De andere helft ga ik voor elkaar krijgen met de crowdfundingcampagne." Of het lukt? "Sowieso. Wat voor geld ik ook bij elkaar krijg, dat album komt", aldus de zanger strijdbaar.

Ramblin' Boots

Nog niet zo lang geleden speelde countryzanger een voorname rol in de Drentse countryband Ramblin' Boots. De band is sinds de oprichting een aantal jaren geleden direct een bescheiden succes. Een ogenschijnlijk bijzondere keus om als echte countryliefhebber zo'n band te verlaten, maar Robert Jan heeft een goede reden. "Heel simpel hoor. Niet omdat ik ze niet meer leuk vond en niet omdat ik het niet meer leuk vond, maar ik wilde gewoon wat meer tijd hebben voor mezelf, maar ook voor mijn kinderen." Volgens de zanger treedt Ramblin' Boots vaak op en niet alleen in Nederland. Het vele toeren en vaak bij nacht en ontij weg zijn ging hem toch tegenstaan. Maar gedoe is er volgens Van Hoogdalem zeker niet. "We gaan nog steeds bij elkaar op verjaardag, om maar even aan te geven dat het heel gezellig is."

Pechjaar

Toen hij op eigen benen stond, wat hem de nodige rust en vrijheid gaf, ging het niet direct van een leien dakje. "Ik heb een beetje een pechjaar gehad. Een jaar waarin ik een hernia kreeg, geopereerd werd, er helemaal uit lag, en er dingen mis gingen met de operatie waardoor ik niet meer kon zingen." Het was zelfs de vraag of hij ooit weer zou kunnen zingen. Maar voorzichtig komt zijn stem weer terug. "Ik kan nu eigenlijk net weer wat. Ik had vier maanden een stem alsof ik een week lang carnaval had gevierd. Ik wist niet of ik mijn stem terug zou krijgen." Gelukkig is het toch goed gekomen en daarmee is de droomreis naar Nashville een grote stap dichterbij. Doneren voor Nashville kan nog tot 6 december via zijn site www.robertweston.com.

Bekijk hier de zoldersessie met Robert Weston.