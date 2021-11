Meppel onderzoekt verhuizing Dingstede naar onderwijspark Ezinge

Het gebouw van Dingstede voldoet niet meer. De ventilatie kan beter en dat moet met oog op het coronavirus dringend aangepakt worden. Daarnaast is het gebouw slecht geïsoleerd: de stookkosten zijn torenhoog. De afgelopen tijd werd voor 2,3 miljoen euro in het gebouw geïnvesteerd, maar voor de lange termijn is dat niet genoeg. Om het gebouw voor de komende 25 jaar inzetbaar te houden moet er nog eens minimaal zes miljoen euro bij.

"Wij rekenden op vijf miljoen", vertelt onderwijswethouder Jaap van der Haar. "Maar daar redden we het niet mee. Er moet onder meer een heel nieuwe gevel geplaatst worden. Daarom loopt het naar de zes miljoen en dat wordt gewoon heel duur."

Fusiescholen

Daarom kijkt de gemeente naar een alternatief. In 2014 werd Stad en Esch verhuisd naar een nieuw onderwijspark in de wijk Ezinge, langs het spoor. Tot dat moment zat Stad en Esch verspreid over meerderde locaties in de stad. Onlangs maakten Stad en Esch en Dingstede bekend te gaan fuseren tot één onderwijsstichting omdat de scholen nauwer willen samenwerken. "Dan moet je logisch nadenken. Gaan we Dingstede nog updaten voor de komende 25 jaar, of kunnen we beter onderzoeken of we naast Stad en Esch nog een vleugel kunnen bijbouwen? Daarover zitten we te dubben", aldus Van der Haar.

Op Ezinge is genoeg ruimte voor een extra vleugel, denkt de wethouder. "Helemaal gezien de verwachte krimp. Het aantal leerlingen neemt met tien procent af. Daarom denk ik dat we daar iets passends kunnen neerzetten. Er ligt een heel grote parkeerplaats. Het is een idee om de onderste laag vrij te houden voor auto's, en daarboven klaslokalen te bouwen."

Dit is niet iets wat heel snel besloten kan worden, beseft Van der Haar. "Het is een complexe vraag. Het schoolgebouw op Ezinge is niet ons eigendom. Dat is gebouwd door de woningstichting Woonconcept en wij huren dat. Dus we moeten met alle betrokken partijen in overleg. Maar als de twee fusiescholen vlakbij elkaar zitten lijkt het mij makkelijker om te besturen, en dan spelen we de huidige locatie van Dingstede ook vrij voor een nieuwe bestemming."

Huidige locatie niet logisch

Peter de Visser is directeur van beide scholen. Hij ziet de verhuizing van Dingstede als een heel mooie oplossing. "Ik zie het helemaal zitten", vertelt hij. Dit zou heel goed zijn voor Meppel. We moeten de keuze maken wat het beste is voor de lange termijn en daarbij kom je waarschijnlijk hierop uit."

Hij staat in nauw contact met de gemeente over dit onderwerp. "Omdat renovatie erg lastig is kijken we naar vervangende nieuwbouw. Daarbij lijkt bouwen op de huidige locatie niet logisch. Als beide scholen op Ezinge zitten kunnen we veel beter samenwerken en dat is belangrijk met oog op de krimp van het aantal leerlingen. Je kunt lokalen, docenten en andere capaciteit veel makkelijker uitwisselen met elkaar als je naast elkaar zit. Daarom heeft het mijn voorkeur."

Schoolcultuur

De Visser is niet bang dat Dingstede de eigen schoolcultuur verliest door een verhuizing. "Het zou echt een apart gebouw worden, net als Drenthe College dat ook naast Stad en Esch zit. Dingstede blijft altijd een aparte school met eigen identiteit en eigen cultuur. Er moet iets te kiezen blijven in Meppel."

Het onderzoek wordt momenteel uitgevoerd. Al volgende maand verwachten de gemeente en Stad en Esch dit af te ronden. Onderwijspark Ezinge is in juni 2014 opgeleverd. Tot dat moment zaten te vestigingen van de RSG Stad en Esch op verschillende locaties in Meppel, sindsdien zitten ze samen onder één dak. Naast Stad en Esch zit de mbo-school van Drenthe College en een topsporthal. Het complex kostte bijna 30 miljoen euro.

Onderwijspark Ezinge (Rechten: RTV Drenthe)

