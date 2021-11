Horecaondernemers Assen hoeven geen belasting te betalen over terrassen

Horecaondernemers in Assen hoeven geen belasting te betalen voor het hebben of gebruiken van een terras over het jaar 2021. De gemeente Assen wil de ondernemers hiermee ondersteunen in deze zware coronatijd.

Normaal gesproken moeten horecaondernemers een precariobelasting betalen over terrassen. Dit is een belasting als vergoeding voor het gebruik van openbare grond. Maar horecaondernemers in Assen hoeven deze belasting dit jaar niet te betalen.

Ondersteunen

Met deze maatregel wil de gemeente de horecaondernemers ondersteunen op weg naar herstel. De ondernemers hebben te maken gehad met beperkende maatregelen door corona en het terras kon pas op 5 juni 2021 open. "De horeca en bijbehorende terrassen dragen bij aan een levendige en aantrekkelijke binnenstad. De vrijetijdssector is één van de belangrijkste economische sectoren in Assen en deze willen we behouden en versterken", schrijft het college van burgemeester en wethouders.

Verder ondersteunt de gemeente de horeca en alle winkels in de stad de komende koopzondagen, met gratis parkeren in de parkeergarages in Assen in de maanden november en december

60.000 euro

Het niet innen van de precariobelasting zorgt voor een nadeel in de gemeentelijke jaarrekening van 60.000 euro. Dit nadeel wordt gedekt met geld dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld voor de herstelagenda 'Assen na corona'. Alle horecaondernemers die normaal deze belasting moeten betalen ontvangen een brief met het besluit.