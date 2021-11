Gemeente Noordenveld trekt zich terug uit onderwijsstichting

Het Openbaar Primair Onderwijs in de gemeente Noordenveld (OPON) moet zelfstandiger worden. Dat vond de onderwijsinspectie al in 2019, en nu is ook de gemeente overstag.

De onderwijsinspectie heeft in juni 2019 aangegeven dat het intern toezicht op het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld niet voldoet aan de regels van Good Governance. Dat is hetzelfde als Code Goed Bestuur en gaat over hoe het intern toezicht op het schoolbestuur is geregeld.

Om te voldoen aan de eis is samen met onder andere de gemeenteraad verder onderzoek gedaan naar het interne toezicht. Hiervan is een rapport opgesteld. In dit rapport staat dat verzelfstandigen van OPO Noordenveld de voorkeur heeft. Die voorkeur is nu door het college overgenomen.

Als de gemeenteraad in de vergadering op 22 december akkoord is met het voorstel, dan gaat het Openbaar Onderwijs in Noordenveld vanaf eind 2022 verzelfstandigen.