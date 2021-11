Fuhler Loon en Verhuur BV uit Emmen is Drentse onderneming van 2021

Fuhler Loon en Verhuur BV uit Emmen is Drentse onderneming van het jaar 2021 geworden. Het bedrijf wordt geleid door Bert Fuhler en zijn neef Michel Fuhler. Het bedrijf liet Pandriks Bake Off uit Meppel en Olba uit Coevorden achter zich.

"Het doet me wel wat", zei Bert Fuhler na de bekendmaking. "Je bent vanaf jongs af aan al met het hele bedrijf aan de gang. Het is een waardering voor al ons personeel en waar we mee bezig zijn."

Fuhler Loon en Verhuur is van oudsher een agrarisch loonbedrijf. Tegenwoordig is de onderneming ook actief in grondverzet- en wegenbouwprojecten en in recycling. Fuhler was onder meer betrokken bij de ontwikkeling van De Muur van Emmen. Het bedrijf zegt duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben en heeft twee trekkers op waterstof rondrijden, als eerste in Noord-Nederland. "Zuinig omgaan met grondstoffen en energie brengen we daarbij echt in de praktijk", zegt Bert Fuhler.

Wat volgens de jury vooral opvalt is de authenticiteit van het bedrijf. "Met een Drentse nuchterheid en bescheidenheid worden met ruim 600 mensen in zowel Nederland als Europa bijzondere opdrachten gerealiseerd. De bedrijfstrots is meer dan voelbaar en wordt door iedere medewerker uitgedragen. Wat opvalt is de bedrijfscultuur. De 'open cultuur' biedt ruimte voor eigen inbreng en ideeën en men is niet bang om fouten te maken", aldus het juryrapport.

Lees ook: