Lianne (13) kiekt er enthousiast op los met haar mobiel en wint daar prijzen mee

Die foto maakte ze 'gewoon' in eigen achtertuin. Een plek waar de dertienjarige graag fotografeert: "Als je dingen op de foto zet, gaan mensen er anders naar kijken."

Eerste prijs

Voor de wedstrijd van het wetenschappelijk tijdschrift stuurde ze een foto in van haar kat Lilly, die op het erf van haar huis in een buis was gekropen. "Ik vond het mooi hoe het licht erin viel, in die buis. En hoe de kat naar mij toe kwam lopen. Een beetje jagend, maar toch ook schattig", legt Lianne uit.

Met die foto werd ze eerste in de categorie dier. Volgens de vakjury sprong haar foto er met kop en schouders bovenuit. "Ik had het echt niet verwacht", aldus Lianne over het spannende moment toen zij bij een online evenement tot winnaar werd uitgeroepen. "Maar het is wel heel leuk, en grappig."

De winnende foto in de categorie dier: (tekst gaat verder onder foto)

De winnende foto van Lianne (Rechten: Lianne Otten)

Met haar eerste plaats wint Lianne een digitaal horloge, een tas en een abonnement op het tijdschrift. En of ze nu verder wil met de hobby die ze ontdekte toen ze in de eerste klas van de middelbare school les kreeg over fotografie? "Nou, niet voor werk. Maar wel als hobby", antwoordt de jonge fotograaf.

Kattenliefhebber

Dat haar kat Lilly op de winnende foto staat is niet helemaal toevallig. "Ik ben echt een kattenliefhebber", legt Lianne uit. "Ik vind het heel grappig hoe je katten erop kunt zetten. Maar ik fotografeer ook bloemen, kikkers, vogels en veel zonsondergangen."

Het fotograferen met mobiele telefoon gaat de jonge hobbyfotograaf dus goed af. Ze gebruikt er geen speciale apps voor, maar let wel goed op wat ze fotografeert. "Ik doe mijn telefoon meestal op de kop. Dan heb je de camera onder, dan maak je mooiere foto's."

"Dan zorg ik ervoor dat het onderwerp goed in beeld staat, ik wacht tot de camera het scherpstelt en dan wordt de achtergrond wat vager. Zo maak je mooie foto's", aldus Lianne.

Fotograaf Lianne en model Lilly aan het werk: (tekst gaat verder onder video)

Voorlopig heeft Lianne genoeg inspiratie om er vrolijk op los te blijven kieken in eigen achtertuin en in de omgeving van haar huis. De foto's plaatst ze op haar Instagramaccount, die ze speciaal aanmaakte voor haar fotografie.

"Of ik niet ooit echt een professionele camera wil? Nou, misschien als ik genoeg gespaard heb dan lijkt me dat leuk. Maar zolang mijn mobiel nog goed werkt, dan doe ik het mooi daar mee."