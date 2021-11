Wmo-vervoer in het gedrang door tekort aan taxichauffeurs

Doordat in coronatijd minder ritten werden uitgevoerd, konden taxibedrijven niet al het personeel in dienst houden. "Ook was er een deel van de mensen dat zelf koos om te stoppen", zegt operationeel manager Nico de With van Taxi Dorenbos, dat Wmo-vervoer voor Hoogeveen en andere Drentse gemeenten uitvoert. "Je kunt je voorstellen dat als je wat ouder bent en bijna aan je AOW-leeftijd zit dat het een logisch moment was, zeker ook omdat je dan met corona meer risico loopt."

Onder andere het college van B en W in Hoogeveen waarschuwt voor problemen. "Nu neemt het aantal ritten weer toe, maar is er sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Taxi Dorenbos heeft moeite, net als de andere vervoerders, om nieuwe chauffeurs te vinden. Er is daarom een reële kans dat bij ziekte de roosters niet ingevuld kunnen worden."

Aanpassen ritten

Zodra de problemen zich voordoen gaan taxibedrijven Wmo-reizigers vragen of ze buiten de schoolspitstijden kunnen reizen. "Deze vraag is vooralsnog vrijblijvend en de reizigers worden hierover per brief geïnformeerd", meldt het Hoogeveense college. Publiek Vervoer Groningen Drenthe, dat voor alle gemeenten in Drenthe actief is, bevestigt dat: "Bijna honderd procent van de Wmo-ritten rijdt nu op tijd."

"Als de situatie ernstiger wordt, dan kan dit ertoe leiden dat ritten uitgesteld moeten worden of wellicht uitvallen", vervolgt het college. "Hierbij wordt rekening gehouden met het belang van de rit. Leerlingenvervoer, een rit naar de huisarts of een begrafenis zal dan bijvoorbeeld voorrang krijgen op een rit naar de supermarkt. Hier is op dit moment nog geen sprake van."

De With: "We proberen mensen te bewegen om op andere tijden te boeken. Maar als mensen boeken, dan boeken ze en proberen wij dat uit te voeren. Je kunt je wel voorstellen dat uiteindelijk een ritje naar de HEMA een ander importantie heeft dan een rit naar het ziekenhuis."

Landelijk

Volgens De With van Taxi Dorenbos heeft de hele taxibranche te maken met soortgelijke problemen en is het een landelijk probleem. "Je ziet nu ook nog het aantal ziektegevallen oplopen. In heel de wereld lopen de besmettingen op en dat gaat niet langs de taxichauffeurs heen."

Werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) ziet dat er landelijk honderden vacatures zijn. Naast chauffeurs gaat het bij de vervoersbedrijven ook om ondersteunend personeel als centralisten, begeleiders en monteurs. "Sommige bedrijven geven aan dat ritten helemaal dreigen uit te vallen. Het betreft onder andere ritten naar ziekenhuizen, zorginstellingen en onderwijsinstellingen."

Om de gaten op te vullen worden er volgens KNV-voorzitter Bertho Eckhardt allerlei creatieve oplossingen gezocht. "Bij de meeste opdrachtgevers (gemeenten, red.) bestaat gelukkig begrip voor de situatie. Dat is een goede zaak", zegt Eckhardt. "Maar de passagiers in onze taxi's ervaren natuurlijk het echte probleem. Zij kunnen niet altijd meer op tijd vervoerd worden, of ze worden niet meer door hun vaste chauffeur gereden. Voor een kwetsbare doelgroep is dat een groot probleem."