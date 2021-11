Burgemeester Out: 'Assen kijkt niet weg, maar neemt verantwoordelijkheid'

De gemeente Assen neemt met de tijdelijke opvang van maximaal vijfhonderd asielzoekers in de Expo Assen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat zegt burgemeester Marco Out. Assen kreeg gisterochtend de vraag van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) of er plek was voor extra opvang in Assen, los van het al bestaande azc.

"Feit is dat ze met veel te veel asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. De situatie daar is echt onhoudbaar en schrijnend. Toen het urgente telefoontje van het COA kwam, zijn we als college met elkaar in overleg gegaan. We hebben gezegd: we kijken niet weg, maar nemen onze verantwoordelijkheid. Toen ik de fractievoorzitters daarna informeerde, kreeg ik ook vooral constructieve reacties", zegt Out.

Ter Apel overvol

Eerder deze week werd bekend dat er zo'n zeshonderd mensen te veel in het aanmeldcentrum in Ter Apel zaten. Daar is ruimte voor tweeduizend asielzoekers. Out: "Het is zo'n simpel zinnetje: zeshonderd mensen te veel, maar als je de verhalen hoort en ziet wat het daadwerkelijk betekent, dan is het indrukwekkend en schrijnend."

De gemeente had al nauwe contacten met het COA, ook omdat Assen al een asielzoekerscentrum heeft. "Dat loopt goed en daar zijn we als gemeente blij mee en het COA ook. Ze waren dan ook terughoudend om ons om een extra bijdrage in de opvang te vragen. Maar de nood is op dit moment zo hoog, dat wij besloten hebben om toestemming te geven voor een tijdelijke periode."

Eerste asielzoekers komen vandaag

Het gaat in eerste instantie om een periode van drie weken, maar die kan worden verlengd tot eind maart als dat nodig is. Meer dan vijfhonderd mensen komen er niet, benadrukt Out. "Aanvankelijk was het de bedoeling dat de eerste mensen gisteren zouden komen, maar dat wordt nu vandaag. Ze blijven eerst voor negen dagen en dan kijken we hoe het verder gaat."

Assen heeft het COA meegegeven dat ze ook vooral andere mensen op hun verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de asielopvang moeten aanspreken. "In december komen er in andere gemeenten ook weer opvanglocaties bij, maar als het COA klem blijft zitten, dan kan de opvang bij ons tot maart worden verlengd. Daarin zijn we ook duidelijk naar de omgeving. Verder opschalen, gaan we niet doen."

In eerste instantie is de opvang heel sober, zegt Out. "Als we mensen tot maart willen laten blijven, zullen we de hal daarvoor geschikt moeten maken."

Statushouders laten doorstromen

Het grote probleem in ons land is niet dat er meer asielzoekers komen, maar vooral dat asielzoekers die een status hebben gekregen, in azc's blijven, zegt Out. Gemeenten moeten volgens hem meer werk maken van het zorgen voor woonruimte voor hen, zodat in de azc's weer meer ruimte vrij komt. "In Drenthe doen tien van de twaalf gemeenten wat er op dat gebied van hen gevraagd wordt, maar landelijk moet er veel meer druk op gemeenten worden gezet om die verantwoordelijkheid te nemen. Ook om te zorgen voor een meer gelijkwaardige situatie."

