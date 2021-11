Drentse metaalmedewerkers staken maandag 24 uur lang

De stakingen zijn in Assen en Emmen. Volgens de FNV staken medewerkers van bedrijven zoals Equans Roden (voormalig Engie), Bekaert, Swedish Match, Energiewacht Assen, Eekels, Verwater en Repak.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Drentse metaalmedewerkers het werk neerleggen. Begin dit jaar begon een estafettestaking, georganiseerd door de FNV. Er waren tal van stakingen in onze provincie.

Vijf procent meer loon

Een belangrijke eis van de bonden is dat de lonen in de metaalsector met vijf procent stijgen. Daarnaast willen ze een 'eerlijke beloning voor jongeren, vrouwen en uitzendkrachten'. Als het aan de bonden ligt, wordt het minimumbrutoloon minimaal 14 euro per uur.

De vakbonden eisen verder dat oudere werknemers drie jaar eerder met pensioen kunnen. Ook willen ze dat flexkrachten, die langer dan negen maanden een functie hebben uitgevoerd bij een bedrijf, een vast contract krijgen.

Andere eisen zijn dat 55-plussers geen piketdiensten meer hoeven te draaien, dat er twee vakantiedagen bijkomen en dat de jeugdlonen worden afgeschaft.

Nieuwe cao

De laatste cao in de metaalsector liep op 1 oktober af. Daarom praten werkgevers en de bonden met elkaar over een nieuw akkoord. Vorige maand wees de FNV een voorstel van de werkgevers nog af.

Over dat aanbod is de FNV niet te spreken. "Met een belabberd loonbod van gemiddeld slechts 1,4 procent en tal van verslechteringen op veel terreinen blijven de werkgevers nog altijd een nieuwe cao in de Metaal & Techniek blokkeren", zegt FNV onderhandelaar Jacqie van Stigt.

Ook FNV Metaal regiobestuurder Pieter Beuzenberg is het daarmee eens. "Het is bizar dat de werkgevers deze mooie sector met hun cao verslechteringsvoorstellen onaantrekkelijker willen maken. Ook in Drenthe zitten we juist te springen om vakmensen. Zo gaan jongeren echt niet kiezen voor een baan in de Metaal & Techniek."

